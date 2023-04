Serie D, girone C: mister Pagan (Este) "Vogliamo entrare nei playoff"

Due giorni fa contro la Luparense ha festeggiato 100 panchine con l'Este, ma mister Pagan è già rivolto al futuro. Un campionato da chiudere al meglio, magari in zona playoff, a conferma che quanto costruito in questa stagione, per non tacere della salvezza in anticipo dello scorso anno subentrando in corsa.

Ecco le parole dell'allenatore dell'Este, focalizzate ancora sul derby del Casée contro la squadra di Zironelli. "Spiace per il pareggio. La Luparense, soprattutto nella ripresa, ha giocato spesso una palla lunga che ci ha messo in difficoltà. È stato un derby equilibrato. Prendere una rete così ti lascia l'amaro in bocca. Stiamo recuperando tanti giocatori che non giocavano da un po' di tempo, come Caccin, Franzolin e Burato, nel finale è stata normale un po' di stanchezza. I valori in campo sono stati equilibrati, pensando a dove siamo partiti, direi che è stata una partita di cuore ed orgoglio. Quando si affronta la Luparense non è mai facile. I ragazzi sono stati bravi e l'abbiamo interpretata bene, meno l'ultimo quarto d'ora. Abbiamo tenuto la Luparense a distanza, ma purtroppo Legnago, Clodiense ed Adriese sono scappate. Abbiamo cullato il bel sogno della vetta, però ora vogliamo entrare nei playoff. Ci mancano tre partite, ci attende un bel scatto. Contro la Luparense è stata dispendiosa, ma ora ci attende il Levico, affamato di punti. Dobbiamo spingere forte, abbiamo voglia di entrare in post season".