Serie D, girone C: mister Pagan (Este) "Ci godiamo il primato e vogliamo rompere le scatole a tutti"

C'è grande euforia ed entusiasmo negli spogliatoi dell'Este al termine della gara del Gabbiano contro il Campodarsego. Primo posto in classifica, imbattibilità in campionato mantenuta e soprattutto derby vinto. Queste la parole del tecnico Andrea Pagan nel post match:

"Non posso chiedere di più ai miei. Abbiamo fatto una buona partita, interpretata al meglio, soprattutto in fase difensiva. Sino ad oggi avevamo sempre subito gol, ma oggi no e sono felice. Unica nota stonata di questa giornata è l'infortunio di Moscatelli. Ci dispiace perché oltre ad essere un giocatore importante, è un ragazzo straordinario. Stava disputando un grande campionato. Purtroppo il calcio è anche questo. Speriamo non sia nulla di grave, anche se i segnali al ginocchio non sono positivi. Tanti auguri a Mosca, uno di noi! La vittoria la dedichiamo a lui.

Abbiamo giocato con grande personalità e mi preme sottolineare la fase difensiva, fatta con grande ordine e attenzione. Anche sul gol del rigore, credo sia stata una buona manovra nostra. A volere trovare il pelo nell'uovo, dovevamo abbassarci meno a fine gara, ma diamo merito al valore del Campodarsego. Sono forti, hanno giocatori bravi e vincere qui non sarà facile per nessuno. Ora ci godiamo la vittoria e il primato. Ci eravamo andati vicini la settimana scorsa, ma il calcio, come la vita, ti dà sempre una seconda opportunità. Oggi l'abbiamo sfruttata e siamo stati maturi. I complimenti vanno tutti ai ragazzi.

L'obiettivo principale è riportare l'Este ad una posizione consona alle sue ambizioni. Se lo meritano tutti nell'ambiente, per non soffrire come nelle ultime due stagioni. Tutto quello che verrà in più, tanto di guadagnato. Non lasciamo per strada nulla, ma è presto per tirare delle conclusioni. Davanti insieme a noi c'è l'Union Clodiense, squadra costruita per vincere, e ce ne sono altre che ora faticano, ma usciranno alla distanza. Al momento siamo in alto e vogliamo rompere le scatole un po' a tutti.

Franzolin sta facendo una stagione strepitosa. Mi fa piacere perché è un prodotto del nostro settore giovanile. Quest'anno abbiamo deciso di sfruttare i ragazzi della cantera e in panchina ne abbiamo altri di interessanti, come il 2006 Cogo e altri che oggi erano in tribuna. Franzolin deve crescere molto, ma dopo gare simili il processo di maturazione si accellera. Oggi giovani e "vecchi" sono stati tutti bravi nell'interpretare la gara"