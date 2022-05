Serie D, girone C: mister Zanini (Luparense) "I ragazzi hanno dato tutto"

Amareggiato e deluso. Così si può riassumere lo sguardo di mister Zanini al termine della stagione della Luparense, dopo la semifinale dei playoff contro l'Adriese. Queste le sue parole:

"I ragazzi hanno dato tutto e li ho ringraziati per quanto fatto. Mi dispiace soprattutto per loro, perché non meritavano di perdere la gara di domenica. La squadra ad Adria ha giocato con personalità, ma spesso gli episodi sono decisivi e stavolta lo sono stati in negativo. Contro l'Adriese è stata una delle migliori gare dell'anno in trasferta, ma purtroppo gli episodi non sono stati dalla nostra. Nel secondo tempo avevamo la gara in mano, ma non abbiamo trovato il guizzo a differenza loro. Ringrazio i ragazzi per avercela messa tutta. Il bilancio della stagione? La squadra ha rispecchiato il suo valore. Forse potevamo avere qualche punto in più, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ci tenevamo ad arrivare in finale. Si chiude una stagione difficile, sotto tanti punti di vista."