Serie D, girone C: mister Zanini (Luparense): "Domani massima attenzione e grande determinazione"

Sul sito ufficiale della Luparense, tutte le dichiarazioni di mister Zanini della Luparense Calcio, alla vigilia del derby di domani alle 14:30 contro l'Este al Casee per l'undicesima giornata del campionato di Serie D girone C

"Questo campionato ci sta insegnando che non esistono partite semplici o abbordabili. Il derby di domani andrà affrontato con la massima attenzione e con grande determinazione. E’ un match complicato contro una squadra di recente cambiata e che sta facendo molto bene. I ragazzi sono pronti ed in palla, in settimana ho ripetuto loro che questo è un momento particolare della stagione, il momento clou in cui dare se possibile qualcosa in più. Di Este conservo un ottimo ricordo e tuttora i rapporti con i “cugini” sono buoni. Certamente il derby non può essere una partita come le altre, ma noi abbiamo un obiettivo ed una strada da seguire e non possiamo correre il rischio di incappare in “deviazioni di percorso”. Quindi, avanti per la nostra strada senza farci troppo influenzare da ricordi legati alla tipologia di match. In effetti la classifica dell’ Este è un pò bugiarda e non dobbiamo assolutamente sottovalutare la partita. Ma dobbiamo principalmente concentrarci su noi stessi. A Cattolica abbiamo dimostrato di aver vinto con grande merito e che possiamo essere noi a determinare l’ andamento delle partite. Domani voglio lo stesso piglio e la stessa proattività. Conosciamo ormai le dinamiche del mercato e tutto sommato è anche giusto che se ne parli un pò. Quanto a noi, sono molto soddisfatto della rosa messami a disposizione dalla società. Faremo delle valutazioni soltanto nel caso in cui ci sarà l’ effettiva possibilità di migliorare il valore della squadra."