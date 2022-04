Serie D, girone C: mister Zanini (Luparense) "Siamo vogliosi di disputare un eccellente finale di stagione"

Dopo il pareggio con qualche polemica arbitrale, mister Nicola Zanini, presenta il match che attende la Luparense questo pomeriggio alle ore 15:00 a San Martino di Lupari contro il San Martino Speme, per la 29°giornata di campionato:

"Indubbiamente partite come quella di sabato scorso lasciano un po’ di scorie, ma il giorno dopo siamo già ripartiti, pensando al successivo turno di campionato. Non si può tornare di certo indietro, abbiamo poco tempo a disposizione. Non è il momento di accampare scusanti, occorre soltanto guardare avanti e raccogliere quanto di buono abbiamo seminato nel corso della stagione. I ragazzi sono carichi e concentrati e la squadra sta bene ed è in palla, vogliosa di disputare un eccellente finale di stagione. In partite come quella con il San Martino Speme il rischio di cali di concentrazione può esserci, basti pensare alla prestazione dello Spinea con la Clodiense della settimana scorsa. Loro poi vengono dall’ottima prestazione con il Levico e vorranno sicuramente giocarsi le ultime chance di salvezza. Ma quest’oggi l’atteggiamento e l’approccio non devono assolutamente mancare. Voglio vedere entusiasmo, determinazione e cattiveria agonistica, con grande focalizzazione verso il nostro obiettivo finale.? Naturalmente è fondamentale centrare il traguardo dei playoff. Considero in realtà due gli obiettivi: il raggiungimento dei play off e disputarli poi al meglio. Questo vorrebbe dire aver fatto il nostro dovere ed ottenere anche le gratificazioni che questo comporta. Teniamo molto a tutto questo e vogliamo finalizzare il lavoro svolto finora, partendo già con un’ ottima prestazione nel match odierno."