Serie D, girone C: mister Zanini (Luparense) "Vogliamo regalare ai nostri sostenitori un’ottima prestazione"

Terzo posto praticamente perso e un quarto posto da mantenere senza grossi patemi d'animo. Nel giro di poche settimane è completamente cambiato il mondo della Luparense. Mister Nicola Zanini, presenta il match che attende i Lupi questo pomeriggio alle ore 16:00 al Casée contro il Cartigliano, per la 33°giornata di campionato:

"Indubbiamente la settimana scorsa con il Montebelluna abbiamo disputato un buon match, specialmente nella prima mezz’ora del secondo tempo. Spiace non aver concretizzato alcune occasioni per andare in vantaggio, dopo aver pareggiato la partita. E’ stata comunque una buona palestra in vista della disputa dei play off, in cui abbiamo potuto ruotare diversi ragazzi anche per preparare al meglio quello che in questo momento è il nostro obiettivo stagionale. Il Cartigliano è una squadra allenata molto bene, con la stessa guida tecnica da diverso tempo e che gioca ormai a memoria, subendo molto poco. L’ assenza di obiettivi particolari potrebbe portare ad una partita più spumeggiante e con più spettacolo in campo. Noi in questo momento, come detto, dobbiamo però giocare tenendo bene a mente il nostro obiettivo finale, cui teniamo moltissimo. Così come teniamo in particolare a volerci congedare nel miglior modo possibile dal nostro pubblico, in quella che sarà l’ ultima partita casalinga della regular season. Vogliamo regalare ai nostri sostenitori un’ottima prestazione prima dell’appendice finale del torneo. La classifica in questo momento è piuttosto delineata, anche se la matematica ci lascia ancora una chance di poter effettuare il sorpasso in extremis. Non bisogna quindi lasciare nulla di intentato, facendo più punti possibili. Anche giocando il primo turno dei play off lontano dalle mura amiche, daremo comunque tutto per disputare una grande partita ed onorare nel migliore dei modi questa importante stagione."