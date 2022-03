Serie D, girone C: mister Zanini (Luparense) "I ragazzi hanno lavorato bene e con intensità per l'Adriese"

Ritorna il campionato per la Luparense, oggi in campo al Casée di San Martino di Lupari contro l'Adriese, per la 25°giornata del campionato di Serie D, girone C. Presenta la gara mister Nicola Zanini, tecnico dei Lupi:

"Dopo una lunga serie di partite, la pausa del campionato è arrivata al momento giusto ed è stata utile soprattutto per ricaricare un po’ le pile, anche in vista dello sprint finale dove occorrerà utilizzare tutta la benzina che abbiamo a disposizione. Più in generale la squadra sta bene, anche se avremo qualche defezione in difesa a causa della squalifica di Beccaro e di qualche acciacco. Ma sono molto tranquillo, i ragazzi hanno lavorato bene e con intensità e chi verrà impiegato si farà trovare sicuramente pronto. L’Adriese è una squadra che rispecchia perfettamente i valori che emergono dalla classifica. Sta disputando un ottimo campionato, ha valori tecnici importanti ed in estate è stata costruita bene, per disputare un torneo di vertice. E’ una squadra che non molla mai, come dimostra anche il suo modo di reagire quando si trova in situazioni di svantaggio, per cui dovremo prestare particolare attenzione. Ma questa volta giocheremo davanti al nostro pubblico, per cui ci teniamo particolarmente anche per bilanciare il risultato del match di novembre. Non sto pensando al finale di stagione, anzi sono concentrato esclusivamente sulle prossime dieci gare, che dovremo affrontare con grande determinazione, carattere e maturità, pensando partita dopo partita e provando a raccogliere più punti possibili. Rischio di testa rivolta all'Arzignano? No, tutte le scelte sono in funzione dell’impegno con l’Adriese e penso solo alla partita odierna. Contro l'Adriese è molto importante. Questi sono punti molto pesanti, trattandosi di uno scontro diretto. E poi le partite sono sempre di meno, per cui il peso specifico dei punti aumenta. In questa fase, la prestazione è sicuramente importante, ma il risultato lo è di più. Occorre essere molto concreti, pragmatici, senza perdere di vista il nostro obiettivo finale. Ed una vittoria oggi ci permetterebbe di continuare nel percorso virtuoso in atto."