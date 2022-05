Serie D, girone C: mister Zanini (Luparense) "Siamo pronti per disputare degli ottimi play off"

Finalmente è arrivato il momento clou della stagione: Adriese e Luparense si affrontano quest’oggi allo stadio Bettinazzi di Adria nella semifinale play off. È un Nicola Zanini molto concentrato, quello che parla ai microfoni del sito ufficiale della Luparense:

"La squadra sta bene ed i ragazzi sono carichi. Arriviamo alla fase decisiva della stagione in un buon momento e siamo pronti per disputare degli ottimi play off, che per la nostra società rappresentano una novità assoluta. Siamo entusiasti e motivati, riconosco ai miei ragazzi una grande professionalità, avendo sempre lavorato al meglio: ci meritiamo di finire bene. In effetti tutti i giocatori chiamati in causa negli ultimi match hanno avuto un ottimo approccio alle gare e questa è stata indubbiamente una bella soddisfazione. La partita odierna sarà molto particolare, al termine di una stagione lunga e con un caldo intenso che anche ad Adria si farà sentire. La gara potrebbe poi prolungarsi oltre i tempi regolamentari ed avrò certamente bisogno del contributo di tutti.? Credo che la partita odierna sia la giusta semifinale dei play off. Le squadre hanno disputato un campionato molto simile ed hanno raccolto quanto hanno seminato. C’è stata una certa alternanza nelle posizioni in classifica, essendo stati sul podio del campionato anche noi per diverso tempo. Pure nel doppio confronto di campionato abbiamo vinto un match a testa e pertanto i valori sono piuttosto allineati. Oggi sarà importante anche la strategia da adottare in campo, potendo la partita prolungarsi oltre i tempi regolamentari e visto che gli avversari hanno a disposizione due risultati su tre. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che ci troviamo in un momento particolarmente importante nella storia della società e dobbiamo quindi essere pronti a “cogliere l’attimo”. Giocare nei play off deve essere considerata una grande soddisfazione personale, perché se è vero che non portano ad una promozione, valgono comunque per il prestigio di ciascuno di noi."