Serie D, girone C: mister Zanini (Luparense): "Dopo Arzignano un pizzico di rammarico c’è"

Terza gara in sette giorni per la Luparense, oggi in campo al Casée di San Martino di Lupari contro il Cattolica, per la 27°giornata del campionato di Serie D, girone C. Presenta la gara mister Nicola Zanini, tecnico dei Lupi:

"Dopo Arzignano un pizzico di rammarico c’è, ma più che nella ripresa ci voleva forse un po’ più di coraggio nel primo tempo per portare a casa almeno un punto. Ad ogni modo, cerchiamo adesso di far valere il nostro desiderio di rivalsa già da domani, con il Cattolica mi attendo subito una grande reazione da parte dei miei ragazzi. In effetti il Cattolica ha subito alcuni cambiamenti di rilievo ed i frutti si stanno vedendo. I romagnoli stanno attraversando davvero un bel periodo, condito da vittorie importanti. Ho il massimo rispetto per loro, ma in campo voglio vedere l’atteggiamento della squadra ferita nell’orgoglio, consapevole dei propri obiettivi, dei veri leoni pronti a tutto per conquistare il bottino pieno. Dopo un mini tour de force come questo è inevitabile che un po’ di stanchezza affiori e qualche cambiamento si renderà necessario. Ma sono molto tranquillo, abbiamo una rosa ampia ed i ragazzi chiamati in causa di volta in volta si sono sempre fatti trovare pronti. Credo che nelle prossime tre o quattro partite la lotta per i play off si possa delineare meglio. Al momento ci sono ancora molte squadre che possono ambire ad un posto utile. Siamo in una fase con molti alti e bassi di rendimento ed alla fine verranno premiate le squadre più costanti. Noi cercheremo senz’altro di conquistare la migliore posizione possibile in vista di questo ulteriore step del Campionato che partirà il 22 maggio."