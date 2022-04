Serie D, girone C: mister Zanini (Luparense) "Vogliamo chiudere al terzo posto"

La bella affermazione pre pasquale contro il San Martino Speme è alle spalle. Davanti alla Luparense si spalancano le porte del derby con il Campodarsego. Mister Nicola Zanini, presenta il match che attende la Luparense questo pomeriggio alle ore 15:00 nell'Alta contro i ragazzi terribili di coach Masitto, per la 30°giornata di campionato:

"La squadra sta bene, i ragazzi si sono allenati in maniera proficua, li ho trovati pimpanti e determinati. Da un punto di vista motivazionale possiamo definirla invece come una settimana “facile”, i derby sono partite molto sentite e non è difficile trovare la carica giusta per affrontarle, anche in considerazione del fatto che oggi sono in palio punti importantissimi in ottica play off. Fa sempre piacere giocare questo tipo di partite. Dopo la vittoria dell’andata, sarebbe bello aggiudicarsi anche quella di ritorno. L’importante è rimanere focalizzati sul nostro obiettivo finale. Che poi quest’ultimo passi da questo tipo di partite fa ancora più piacere. In caso di vittoria i play off sarebbero conquistati matematicamente, ma noi vogliamo chiudere al terzo posto, posizione tenuta per larga parte della stagione e che non vogliamo mollare fino alla fine. I nostri avversari odierni sono una squadra coraggiosa, di talento, che gioca sempre per vincere. Il loro campo è un pò più piccolo e stretto e l’ abbiamo preparata anche tenendo conto di questo particolare. Dobbiamo prendere spunto poi dal match di andata, dove abbiamo dimostrato grande carattere, determinazione e voglia di vincere, ingredienti che non devono mai mancare. Anche in questa occasione vogliamo scendere in campo per 'fare la partita', sentiamo la responsabilità di dover fare particolarmente bene nel derby. Non pensiamo al match con la Clodiense e siamo concentrati esclusivamente sul derby. Piuttosto il tema è che giocheremo tre delle cinque partite rimanenti in una sola settimana. Dovremo quindi gestire al meglio tutte le nostre risorse e le nostre forze per poter raccogliere tutto ciò che abbiamo seminato finora."