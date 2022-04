Serie D, girone C: mister Zanini (Luparense) "Oggi conteranno esclusivamente i punti in palio"

Le recenti voci sul prossimo allenatore della Luparense nella stagione 2022-2023, si parla di Carmine Parlato in orbita Lupi, non sembrano scalfire Nicola Zanini, sereno e pronto ad affrontare il derby delle ore 15:00 ad Este, in un campo che conosce molto bene come il Nuovo Comunale. Ecco come presenta la 28°giornata di campionato mister Zanini:

"Con il Cattolica non era certo semplice. Affrontavamo un’ avversaria che veniva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite ed era indubbiamente una partita insidiosa. Sono soddisfatto della prestazione offerta dai ragazzi, chi ha giocato dall’inizio, anche se meno impiegato nel corso della stagione, si è fatto trovare pronto. Ho visto la squadra determinata e focalizzata sul nostro obiettivo. La società non ha mai partecipato nella sua storia ai play off ed il loro raggiungimento è per noi molto importante. Quanto alla settimana, dopo il mini tour de force che ci ha visto protagonisti, la squadra si è allenata bene e con il giusto piglio, anche se abbiamo due-tre ragazzi che difficilmente potremo recuperare per Este. Ma chi giocherà, come detto, saprà senz’altro farsi valere per dimostrare il proprio valore. Di Este conservo un ottimo ricordo, ho molti amici lì e c’è stima verso la società. Ma in questo preciso momento, non penso assolutamente alla partita come ad un derby. Sono focalizzato solamente sul nostro obiettivo e sulla prosecuzione del nostro percorso. Oggi conteranno esclusivamente i punti in palio, estremamente importanti per tutte e due le squadre, anche se gli obiettivi sono in questo momento diversi. Quindi, avanti per la nostra strada senza pensare troppo alla tipologia di match che ci attende. L'Este in effetti dopo aver cambiato guida tecnica ha cambiato fisionomia acquisendo numerosi giocatori di buon livello. Sono dell’idea che l’ Este non rispecchi la classifica che occupa attualmente, avendo raccolto meno di quanto meritasse. E’ una squadra solida, quadrata, difficile da affrontare e lo dimostrano anche le tre partite disputate con Caldiero, Mestre e Cjarlins, squadre di livello contro le quali i giallorossi sono usciti indenni. Noi comunque dobbiamo principalmente concentrarci su noi stessi ed andare lì a disputare la nostra partita, concentrati esclusivamente sul nostro obiettivo finale."