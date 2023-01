Serie D, girone C: mister Zironelli (Luparense) "Ho ritrovato una squadra più concreta, decisa e coraggiosa"

La vittoria contro il Levico Terme ha donato alla Luparense una settimana di tranquillità a mister Zironelli, dopo un mese di dicembre al dir poco tumultuoso. Ecco le sue dichiarazioni post vittoria contro i trentini:

"Siamo ripartiti a testa bassa, senza guardare il passato. Ho ritrovato una squadra più concreta, decisa e coraggiosa. Abbiamo colto tre pali e fatto un gol. Sono felice per i ragazzi, adesso dobbiamo stare concentrati sul nostro presente. Ho visto grande spirito di sacrificio e disponibilità da parte di tutti. Siamo partiti con una formula offensiva e con l'inserimento di Gnago siamo stati più concreti. Roberti è un attaccante con caratteristiche uniche in rosa, molto bravo a dialogare con i compagni. Merkaj sta andando bene. I nuovi si stanno inserendo bene e si stanno sacrificando.

Contro il Cjarlins Muzane c'è da azzerare tutto. Affronteremo una squadra rinnovata, forte, ma noi venderemo cara la pelle, facendoci trovare pronti e cercando di migliorare come collettivo."