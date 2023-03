Serie D, girone C: mister Zironelli (Luparense) "I 3 punti di Villafranca ci hanno restituito morale e serenità"

A otto giornate dal termine della stagione regolare, la Luparense va a caccia di punti preziosi per allontarsi definitivamente dalla zona playout e chissà sperare ancora di infilarsi nei piani alti della classifica. Avversario di giornata l'ostica Virtus Bolzano. I Lupi, tornati a vincere dopo oltre un mese di digiuno, dovranno provare a sbloccarsi anche in casa, dove i tre punti mancano addirittura dal 29 gennaio contro la Montebelluna. Queste le dichiarazioni della vigilia di Zironelli: , dove i tre punti mancano appunto dallo scorso 29 gennaio, quando superarono di misura la Prodeco Montebelluna.

«La partita persa dell'andata è stata un po’ la cartina tornasole della nostra stagione, anche se lì a Bolzano poi si è visto che è difficile per tutti», sottolinea Zironelli, «Siamo consapevoli della forza dei nostri avversari. Finora non hanno sbagliato praticamente niente incappando in poche battute d’arresto durante il loro cammino. Abbiamo lavorato bene e duramente in settimana: la vittoria di Villafranca ha restituito serenità e morale al gruppo. I ragazzi si stanno dimostrando disponibili e hanno capito che in campo devono sempre mettere la giusta carica di cattiveria agonistica. Sta tutta qui la chiave per vincere le partite. Questo è un campionato in cui non esistono squadre materasso e se non dimostri un certo agonismo puoi perdere contro chiunque».