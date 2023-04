Serie D, girone C: mister Zironelli (Luparense) "Importante cavalcare l’onda e non commettere gli stessi errori del passato"

A sei giornate dal termine della stagione regolare, inizia un campionato diverso per la Luparense. Le tre vittorie di fila pre sosta hanno rimesso in sesto la classifica e soprattutto dato prospettive differenti al club del presidente Zarattini. La testa della classifica - occupata dal duo Legnago-Clodiense - dista appena 9 punti, mentre la zona playoff è a -2. Alla luce di numeri simili, la partita contro il Mestre oltre ad avere un significato emotivo importante per Zironelli - con i mestrini vinse il campionato di Serie D 2016-2017 - diventa un crocevia fondamentale per misurare le ambizioni dei Lupi. Una vittoria, in attesa degli scontri diretti con Campodarsego, Este, Legnago e Clodiense, potrebbe risvegliare speranze di altissima classifica nei mesi scorsi sopite nei mesi scorsi. Luparense-Mestre non è una partita come le altre, se si considerano i tanti ex arancioneri che militano ora tra le file dei Lupi. Da capitan Alberto Rubbo, a Marco Beccaro e Andrea Boscolo Papo, passando per il duo d’attacco formato da Massimo Bussi e Yves Gnago, fino ai giovani Gianluca De Leo ed Eddy Cabianca.

La formazione mestrina, prima dello stop del campionato, ha raccolto uno scalpo eccellente nello scorso turno piegando la capolista Legnago. E chissà che al Casée non voglia fare uno scherzetto proprio agli uomini di Zironelli. Queste le dichiarazioni del mister rossoblu.

«Veniamo da un buon momento», ammette l’allenatore della Luparense, «Mi aspettavo che il cambio di marcia avvenisse già prima di Natale, ma ormai è inutile piangere sul latte versato. Abbiamo lavorato bene durante la sosta, ora è importate cavalcare l’onda e non commettere gli stessi errori del passato. Ci aspettano altre partite belle e interessanti, con diversi scontri diretti: bisognerà farsi trovare pronti. Mestre? Non posso certo dimenticare quell’esperienza e come me anche i ragazzi della Luparense che hanno avuto il piacere di giocare lì», confida “Ziro”, «No, non sarà una partita come le altre, l’avevamo già vissuta così all’andata. Ma non possiamo lasciare spazio all’amarcord e alle emozioni: il passato è passato, pensiamo a vivere il presente. Affronteremo una squadra tecnica, che ha appena battuto la capolista e che scenderà in campo al completo per giocarsela a viso aperto. Dovremo mettere intensità e ritmo, se vogliamo indirizzare la gara per il verso giusto».