Serie D, girone C: mister Zironelli (Luparense) "Meno belli, ma più concreti contro il Montecchio"

Operazione riscatto. La Luparense torna a giocare al Casée ed è attesa da un doppio impegno casalingo consecutivo nelle prossime due settimane. Primo appuntamento è la sfida di domenica 22 gennaio alle ore 14:30 contro il Montecchio Maggiore, valida per la 20°giornata del campionato di Serie D girone C.

Gli uomini di Vittadello, appena un punto sotto i Lupi con 25 punti in classifica, arrivano a San Martino di Lupari forti di tre risultati utili consecutivi. Mister Zironelli disegna la sfida con i berici così:

"Il Montecchio merita grande rispetto, ma dobbiamo guardare unicamente a noi stessi e fare la nostra partita. Con Levico e Cjarlins abbiamo fornito prestazioni solide, tenendo il pallino del gioco e subendo davvero poco. È mancata la concretezza. A Carlino forse è stata l’unica volta che non avremmo meritato di perdere, ma pazienza: bisogna ripartire, ora abbiamo l’occasione giusta, con due partite in casa, per fare bottino pieno. Il tempo non è clemente in questo momento dell’anno e giocare su campi pesanti non è mai facile: dovremo essere bravi a sopperire anche a questo aspetto contingente. I vicentini hanno dei giocatori fisici. Abbiamo già migliorato alcuni dei nostri meccanismi di gioco, anche se stiamo ancora cercando di integrare Roberti e Merkaj nel reparto offensivo. Ma ripeto, pensiamo a fare risultato: meglio essere un po’ meno belli e più concreti."