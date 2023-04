Serie D, girone C: mister Zironelli (Luparense) "Sotto con il Legnago e giochiamoci i playoff"

Dopo un campionato da montagne russe, nelle ultime sette giornate la Luparense ha trovato la quadra conquistando 17 punti sui 21 disponibili e si è lanciata all'inseguimento della zona playoff. Molto importante, in questo senso, la vittoria di domenica a Sedico contro la Dolomiti Bellunesi, come sottolinea il tecnico dei Lupi, Mauro Zironelli. «Una gara dura, soprattutto perché la Dolomiti ci ha messo in difficoltà fin dall'inizio, mi viene in mente la traversa di Corbanese», afferma uno stanco, ma sodddisfatto Zironelli. «Abbiamo avuto un po' di fortuna, ma poi abbiamo iniziato a giocare bene. Prendendo le misure abbiamo trovato il gol di Bussi e poi nel secondo tempo siamo stati aggressivi, non chiudendo la gara. Dobbiamo migliorare in questi aspetti, ma mi sento di dire bravo a Merkaj. In questo periodo sta lavorando sodo e solo adesso sta bene fisicamente. Siamo stati fortunati, ma anche sul pezzo, meritando la vittoria. I cambi ci hanno dato la spinta giusta. Da tutto l'anno stiamo sgobbando ed ora che siamo in un momento positivo, dobbiamo battere il ferro finché è caldo. All'inizio della stagione gli infortuni di Mboup e Solerio ci hanno penalizzati, ma basta guardare indietro. Abbiamo fatto troppi pareggi, questa è la verità, al netto che siamo stati bravi a ricompattarci. Sotto il Legnago e cerchiamo di giocarci i playoff».