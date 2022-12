Serie D, girone C: tris del Montebelluna, Campodarsego, che tonfo!

Il Campodarsego continua il periodo di scarsa brillantezza in termini di risultati tornando con una sconfitta da Montebelluna. Tre a zero in favore degli uomini di Bordin ed ora la testa della classifica dista ben 7 lunghezze, con la vittoria che manca da cinque turni e soli tre punti fatti in questo intervallo di tempo. Il debutto di Vitetta è stato discreto in terra trevigiana, mentre l'inserimento in pianta stabile di Rivi titolare, passa per l'arrivo o la promozione di un 2004 in difesa o in mezzo al campo. Al direttore sportivo Stevanato il compito di far quadrare i conti tecnici e tattici di una squadra che potenzialmente può vantare due grandi bocche di fuoco in attacco.



Gara ben approcciata dagli uomini di Masitto con Perez, Oneto, Cupani e Buongiorno vicini alla rete nei primi 40 minuti di gioco. Il calcio poi, sa essere uno sport beffardo e proprio al 40' passa il Montebelluna con Butti, facendo ripiombare i biancorossi in acque torbide a livello mentale.

Nella ripresa c'è una buona reazione biancorossa, ma Fasan al 65' trova il bis in ripartenza. Vitetta giustifica il suo debutto impegnando Gerardi - tra i migliori in campo - mentre a Buongiorno viene annullata una rete a 5' dalla fine. Nel recupero c'è tempo per il tris di Fabbian. Campodarsego propositivo, ma non basta. Il 18 dicembre servirà molto di più in casa contro la Villafrana Veronese per non staccarsi dal treno delle squadre di testa.

MONTEBELLUNA-CAMPODARSEGO 3-0



MONTEBELLUNA: Gerardi, Martin, Boccafoglia, Butti, Fasan, Sagrillo, Tonizzo, Malandrino (23′ st Salvador), Fabbian, Longato, Abdulai (18′ st Carlevaris).

A disposizione: Masut, Zago, Conchetto, Sellati, Kociu, Spagnol, Scappin. Allenatore: Bordin.

?

CAMPODARSEGO: Peixoto, Oneto, Ballan, Guitto (42’st Likaxhiu), Perez (23’st Girardello), Buratto, Vitetta, Alluci (13’st Rivi), Buongiorno, Diarrassouba, Cupani (13′ st Prevedello). A disposizione: Boscolo Palo, Simic, Bertazzolo, Kola, Orlandi. Allenatore: Masitto.



Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa.



Reti: 40’pt Butti, 20’st Fasan, 48’st Fabbian.

Note: ammoniti Oneto e Abdulai. Calci d’angolo 1-7. Recupero 0′ e 5′