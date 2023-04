Serie D, girone C: caduta Este, gode il Montebelluna

Niente da fare per l'Este sul campo del Montebelluna. Decide la contesa una rete di Fasan al 51' che regala ai trevigiani una speranza di salvezza attraverso il raggiungimento dei playout. Saranno 90' thrlling per gli uomini di Bordin, ma anche per i padovani di Pagan. Dal ritorno in campo post sosta primaverile, la squadra della Bassa Padovana ha raccolto appena 5 punti sui 15 disponibili. Troppo poco per riuscire a mantenere la zona playoff, con la Luparense e la Virtus Bolzano che in questa giornata hanno operato il sorpasso. Restano gli ultimi 90' al Nuovo Comunale contro un'Union Clodiense demotivata e scarica, ma ancora a caccia della matematica certezza di disputare i playoff. Sarebbe un vero peccato non vedere in post season gli uomini di Pagan, probabilmente il progetto tecnico-tattico più interessante del girone C in quest'annata di Serie D.