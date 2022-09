Serie D, girone C: altro pareggio ricco di gol per la Luparense a Montebelluna

Terzo pareggio consecutivo per Luparense, che impatta in casa del Montebelluna. Beffa atroce per gli uomini di Zironelli, riacciuffati da Abdulai in pieno recupero. Un vero peccato per i rossoblu, con la vetta occupata dal Campodarsego che si allontana di quattro punti. Un distacco colmabile facilmente, ma bisogna cambiare marcia in fretta. Magari dando continuità alla bella Luparense vista nel primo tempo. Dopo l'acuto iniziale di Fasan, i Lupi hanno macinato gioco e trovato il pareggio con Beccaro su rigore e sfiorato ripetutamente il vantaggio con Gerardi grande protagonista. È una Luparense decisamente Beccaro centrica, con la seconda marcatura della giornata arrivata puntualmente nella ripresa. Proprio l'ex Sudtirol, poco dopo la seconda marcatura ha lasciato il campo per infortunio. In vista del big match con la Clodiense, non una bella notizia. Rubbo al suo posto non ha demeritato, ma in questo pomeriggio di clima variabile la Luparense non ha fatto i conti con Abdulai. Proprio il macedone pareggia i conti in una prima occasione e poi replica al quarto minuto di recupero, dopo il gol del momentaneo 3 a 2 di Bussi. Una gara folle per Zironelli, che dovrà rivedere qualche cosina in fase difensiva e soprattutto scegliere un tandem definitivo in attacco. Il digiuno sottoporta di Gnago comincia a preoccupare. Sta tenendo in gol in vista del big match con la Clodiense? Dalle parti di San Martino di Lupari, lo sperano vivamente.

Il tabellino della gara di Montebelluna:

PRODECO CALCIO MONTEBELLUNA – LUPARENSE 3-3 (P.T. 1-1)

PRODECO CALCIO MONTEBELLUNA (4-3-3) Gerardi; Boccafoglia (47′ Malandrino), Fabbian, Martin, Samotti; Giacchina, Longato, Tomasi; Raimondi (60′ Butti), Fasan, Carlevaris (60′ Abdulai) All. Bordin

A disposizione: Masut, Zago, Ndreu, Sagrillo, Spagnol, Scappin

LUPARENSE (3-4-1-2) Milan; Mané, Frison (79′ Bia), Mariutto (71′ Zanini); Beltrame, De Leo (79′ Boscolo), Casarotto, Cabianca; Beccaro (60′ Rubbo); Gnago (71′ Persano), Bussi All. Zironelli

A disposizione : Voltan, Russo, Cescon, Toffanin,

MARCATORI: 10' Fasan (M), 20' rig. Beccaro (L) , 49' Beccaro (L), 63' Abdulai (M), 90' Bussi (L), 94' Abdulai (M)

AMMONIZIONI : Tomasi (M) 15′ , Fabbian (M) 66′, Cabianca (L) 68′

CALCI D’ ANGOLO : 1 – 7

MINUTI DI RECUPERO: P.T. 0 ; S.T. 4

DIRETTORI DI GARA: Giovanni Tricarico (Verona), Nicolò Raschiatore (San Benedetto del Tronto), Alessandro Pascoli (Macerata)

SPETTATORI: 400 circa