Serie D, girone C: Menato-gol, l'Este pareggia a Montecchio

Forse il peggio è alle spalle. Il punto conquistato a Montecchio dall'Este di Pagan ha il sapore di una mezza vittoria. Dopo 3 sconfitte di fila, quattro conteggiando anche la Coppa Italia di Serie D, i giallorossi ritrovano nuove geometrie tecnico tattiche in grado di tornare a fare punti. Un pareggio di carattere e in rimonta, se è vero che il pomeriggio dell'Este era iniziato con il colpo di testa vincente al 15' di De Pina. Questa volta gli uomini di Pagan non hanno mollato e al 43' con Menato hanno trovato il pari.

I 16 punti conquistati sino ad ora dall'Este, mettono i giallorossi a riparo da questioni di sofferenza in classifica e se possibile aprono scenari anche interessanti, con un minimo di continuità di risultati. L'infortunio di Moscatelli pare essere stato riassorbito, con una maggiore responsabilizzazione di Menato e l'avvicinamento di De Vido in zona gol. La prossima sfida contro il Cjarlins Muzane al Nuovo Comunale darà più indizi se la crisi dell'Este è stata superata definitivamente.