Serie D, girone C: Campodarsego al tappeto, ma sempre in vetta

Alla quinta giornata, il Campodarsego assapora la prima sconfitta del campionato sul campo del Montecchio Maggiore, ancora a digiuno di vittorie. 3-2 il risultato finale per i vicentini, capaci di beffare al 90' i ragazzi terribili di Masitto. Una salutare lezione per la capolista, che deve fare solo mea culpa per non essere tornata a casa con almeno un punto dal vicentino. Una caduta "indolore", se è vero che delle prime otto in classifica, l'unica capace di conquistare i tre punti è il Caldiero.

Meglio così, ma urge prestare più attenzione. La rete che decide l'incontro al 90' è un indecisione abbastanza palese di Peixoto che calcola male la traiettoria del tiro da distanza siderale di Strada. Anche da questi infortuni si impara. Di certo Masitto può essere contento per l'approccio iniziale, con la rete di Guitto a certificare l'ottima applicazione dei padovani. Il pareggio istantaneo di Gomes De Pina, ex della giornata, è un sinistro campanello d'allarme della giornata che vivranno Oneto e compagni. Certo, le occasioni per passare subito avanti ci sono, ma è un Campodarsego insolitamente poco cinico, quasi spaventato dal pareggio istantaneo degli uomini di Vittadello.

Evidentemente la scorpacciata di meritati elogi di queste settimane, ha rilassato incosciamente la formazione di Masitto che trova il pareggio solo dopo lo schiaffo di Ferchichi. La rete di Cupani è da manuale del gioco del calcio e fa presagire ad una bella ripresa, ma nella realtà, sino alla rete di Strada, succede molto poco. Buongiorno si divora un paio di occasioni e tutto sembra andare verso il pareggio. Sembra. Alla fine i tre punti li porta a casa il Montecchio, per Masitto in arrivo il derby con l'Este al Gabbiano la prossima settimana.

Il tabellino della sfida nel vicentino:

MONTECCHIO MAGGIORE-CAMPODARSEGO 3-2

MONTECCHIO M.: Segantini, Crestani, Rocco (1′ st Munoz Martinez), Dal Cortivo, Meggiolaro, Burato (23′ st Zanazzi), Pegoraro, Djuric (37′ pt Visinoni), Gomes De Pina (28′ st Grancara), Strada (49′ st Faedo), Ferchichi.

A disposizione: Gherardi, Seno, Turchetto, Borgo.

Allenatore: Vittadello.

CAMPODARSEGO: Peixoto, Oneto, Marini (36′ st Simic), Guitto, Perez, Rubin (24′ st Pozzebon), Orlandi (17′ st Prevedello, 40′ st Furlan), Alluci, Buongiorno, Diarrassouba, Cupani (24′ st Bertazzolo).

A disposizione: Boscolo Palo, Girardello, Likaxhiu, Pallecchi.

Allenatore: Masitto.

Arbitro: Spina di Barletta.

Reti: 9′ pt Guitto, 11′ pt Gomes, 37′ pt Ferchichi, 38′ pt Cupani; 45′ st Strada.

Note: ammoniti Djuric, Marini, Alluci, Strada e Visinoni. Calci d’angolo 7-3 per il Campodarsego. Recupero 2′ e 4′