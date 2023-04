Serie D, girone C: Montesano (Luparense) "Campionato equilibrato, non c'è niente di scontato"

La Luparense è una delle squadre più in forma del momento nel campionato di Serie D girone C. Merito di un attacco di campioni composto da gente come Gnago, Bussi, Roberti, Rubbo, Beccaro, Merkaj, ma anche di una difesa che nelle ultime partite ha chiuso la porta. Solo tre i gol concessi nelle ultime sei, anche per merito di Andrea Montesano, uno dei centrali più forti del campionato. L'ex AZ Picerno, approdato lo scorso novembre alla corte dei miracoli di mister Zironelli, ha debuttato proprio contro la Dolomiti Bellunesi un girone fa e presenta la gara contro i bellunesi in programma domenica alle ore 15:00 al Polisportivo Baldenich. Queste le sue dichiarazioni. «Oltre al debutto arrivò anche il gol, ma la gioia personale fu secondaria rispetto a tutto il resto», ricorda Montesano. «Da allora, siamo diventati un’altra squadra. In seguito alle sconfitte maturate contro Legnago e Caldiero, subito dopo il pari con la Dolomiti, c’è stato uno switch mentale e siamo ripartiti con più forza e convinzione. Ora abbiamo intrapreso un trend positivo e vogliamo continuare a inseguire la scia. Domenica giocheremo un’altra partita importante per la corsa playoff». Certo, i due pareggi consecutivi rimediati nei derby contro Campodarsego ed Este, hnnoo rallentato la corsa dei Lupi, ma non fermata. « Stiamo attraversando un buon momento, ma», ammette il centrale, «sappiamo anche che bisognerà battere un’ottima squadra: la Dolomiti ha giocatori di categoria che dovremo essere bravi a limitare. Ormai abbiamo capito tutti quanti che questo è un campionato talmente equilibrato in cui non esiste mai nulla di scontato».