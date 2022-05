Serie D, girone C: anche Munaretto è confermato ad Este

Settimana di rinnovi importante in casa Este. Insieme a Bordi e Piccardi, la società giallorossa conferma anche Alessandro Munaretto. Per il prodotto del vivaio del Cittadella, classe 2022, una bella dose di fiducia in vista del prossimo anno. Una riconferma fortemente voluta da mister Pagan, se è vero che in questa stagione l'ex centrale della Luparense, ha trovato grande continuità di impiego, giocando tutte le partite e la quasi totalità dei minuti.