Serie D, girone C: Nicola De Vido (Este) "Doppietta importante, vittoria ancora di più"

La doppietta contro il Virtus Bolzano è solo la ciliegina sulla torta di questo avvio stagionale per Nicola De Vido. Professione, mezzala con il vizio del gol dell'Este capolista. Un numero 10 sui generis, in grado di abbinare fisicità e colpi da fuoriclasse, sempre nei momenti più opportuni. A dimostrazione che anche in Eccellenza, De Vido proviene dal Calvi Noale, c'è tanta qualità da scovare e pescare. Queste le sue dichiarazioni:

"La doppietta è molto importante, contro una rivale ostica in una gara molto complicata. Segnare all'ultimo minuto è una soddifazione enorme, soprattutto in casa e davanti al nostro pubblico. Dopo l'anno scorso in Eccellenza al Calvi Noale, sono arrivato ad Este senza pretese. Ho trovato una rosa molto competitiva, con un grande gruppo. Mi sono sentito fin da subito a mio agio, in questo momento non potrei chiedere di meglio. Contro il Virtus Bolzano ho faticato sulle seconde palle, ma nel secondo tempo le cose sono andate decisamente meglio. Forse il pareggio ci stava, ma siamo stati cinici e ben vengano questi tre punti. Vogliamo arrivare il più in alto possibile. Dopo 7 giornate raccogliere 15 punti è positivo. Dedico la vittoria a Lorenzo Moscatelli."