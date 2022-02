Serie D, girone C. oggi recupero di campionato per Luparense, al Casée arriva l'Ambrosiana

"Faremo di tutto per conquistare i 3 punti". Con questo mantra, firmato mister Zanini, oggi alle 14:30 al Casée di San Martino di Lupari, scende in campo la Luparense nel recupero della 17°giornata del campionato di Serie D girone C. L'occasione è ghiotta. Con un'affermazione, i rossoblu potrebbero scavalcare Adriese e Caldiero, issandosi al terzo posto in classifica. Dopo cinque pareggi consecutivi, è il tempo di tornare a fare bottino pieno. La pensa così anche il tecnico dei Lupi, che ha parlato così alla vigilia dell'incontro, sul sito ufficiale della Luparense:

"La squadra è viva e determinata, lavora bene ed ha una grande voglia di vittoria, che indubbiamente manca molto. C’è ancora dispiacere per la situazione; nelle ultime cinque partite, almeno un paio potevamo portarle a casa. Dobbiamo toglierci un peso e tirarci fuori prima possibile da questa situazione, con maturità e freddezza. La strada per intraprendere un percorso virtuoso è quella giusta, credo manchi veramente poco per aggiungere alle prestazioni anche risultati più rotondi. In effetti loro, così come era successo pure l’anno scorso, hanno cambiato parecchio in corsa. Ed è cambiato anche il ruolino di marcia, con una classifica decisamente migliorata. In trasferta giocano bene, ottenendo lontano dalle mure amiche risultati importanti. Mi hanno impressionato anche nell’ultimo match casalingo dominato con il San Martino Speme. Ma siamo consapevoli che dipende da noi e dalla nostra prestazione. La squadra c’è ed è motivata, faremo di tutto per conquistare i 3 punti. Questo valorizzerebbe pure le prestazioni delle ultime cinque partite, consentendoci di conquistare il terzo posto in classifica. Manca solo la scintilla, che faremo in modo si accenda quanto prima. La mancanza della vittoria non deve diventare un peso. Abbiamo valori molto importanti e vogliamo dimostrarlo sul campo, partita dopo partita, fino al termine della stagione. Dobbiamo mantenere consapevolezza e serenità, manca veramente poco per riprendere un percorso che ci permetterebbe di riconquistare una posizione che tutto l’ambiente rossoblù si merita."