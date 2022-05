Serie D, girone C: il Padova all'ultimo respiro su una bella Luparense

Una buonissima Luparense mette a dura prova nell'ultimo test prima dell'inizio dei playoff il Padova di mister Oddo. Test interessante per ambo le squadre, se è vero che i Lupi sono attesi il 22 maggio dai playoff con l'Adriese in terra rodigina.

I rossoblu spaventano sin da subito la retroguardia biancoscudata e al 3' si portano subito avanti con Rivi. Per l'ex Primavera del Padova la certificazione ulteriore del suo stato di grazia, ma soprattutto la dimostrazione che la Serie D oramai gli sta molto stretta. I ragazzi di Oddo, pur soffrendo le folate dei lupi, trovano il pareggio al 30' con Chiricò e al 41' effettuano il sorpasso con Dalla Latta. Nella ripresa tutto scorre verso la vittoria biancoscudata, ma gli uomini di Zanini dimostrano di essere in palla e all'82 Vassallo coglie il pareggio. Saber al 91' evita la figuraccia al Padova, ma non le polemiche in vista del turno di playoff che vedrà protagonisti i biancoscudati da martedì 17 maggio. Ottime sensazioni in casa Luparense, pronta ad affrontare un impegno così probante come il playoff con l'Adriese con la testa giusta.

PADOVA – LUPARENSE 3-2 (P.T 2-1)

PADOVA Donnarumma (46′ Vannucchi, 79′ Fortin), Valentini (46′ Monaco), Della Latta (46′ Settembrini), Germano (46′ Gasbarro), Dezi (66′ Bacci), Ajeti (46′ Ilie), Terrani (46′ Santini), Saber, Ceravolo (66′ Nicastro), Kirwan (66′ Curcio), Chiricò (66′ Ejesi). A

disposizione: Pelagatti, Bifulco. All. Oddo

LUPARENSE: Plechero (’79 Piva), Meneghini (46′ Cucchisi), Zanella (46′ Frison), Ruggero, Beccaro (66′ Stringa), Boron (66′ Arthur), Boscolo (46′ Cavallini), Chajari (46′ Rubbo), Laurenti (46′ Pilastro), Cardellino (46′ Rabbas), Rivi (46′ Vassallo). All. Zanini

Arbitro: Luca Meta (Vicenza), Enrico Antonini (Bassano del Grappa), Paulo Ndola (Bassano del Grappa)

Gol: 3′ Rivi (L), 30′ Chiricò (P), 41′ Della Latta (P), 82′ Vassallo (L), 91′ Saber (P)