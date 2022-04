Serie D, girone C: solo pareggio per il Campodarsego contro il Caldiero

E alla fine è solo pareggio tra Caldiero e Campodarsego, nel big match con vista sui playoff della 27°giornata del campionato di Serie D girone C. Resta tutto invariato in classifica dopo questo 1-1 maturato nel primo tempo e non modificato nella ripresa. I giochi restano aperti, a poche giornate dalla fine. Il Campodarsego di mister Masitto è vivo e lotta per un sogno, quella zona playoff totalmente insperata ad inizio stagione.

LA CRONACA

Pronti via e il match si sblocca dopo solo tre minuti. Solinas trova la testa di Fratini e per la terza gara consecutiva l'ex Grosseto va in rete. Un innesto dal mercato di gennaio, più che azzeccato per i biancorossi. Il Campodarsego cerca di raffredare i ritmi del match, mentre il Caldiero cerca di affacciarsi dalle parti di Boscolo. Alluci al 19' ci prova, ma la sua conclusione termina a lato. All'improvviso il Caldiero, con un lampo, trova il pareggio. Respinta corta di Boscolo, il più rapido di tutti sul rimpallo è Rossi che trova il guizzo per l'1-1. Con la gara nuovamente in equilibrio, le occasioni fioccano da ambo le parti. Le più ghiotte sono sui piedi di Alluci, respinto dalla difesa veronese, e da Moscatelli, impreciso. Nella ripresa è tempo di trincea a metà campo e battaglia sportiva. I calci piazzati di Filiciotto, Zerbato e lo stesso Rossi non impensieriscono Boscolo, sempre attento. Oneto lascia in 10 e nei guai il Campodarsego all'84 e cinque minuti dopo Martone sfiora il gol del sorpasso. Guitto al 95' ha una buona chance per bucare Aldegheri, ma l'estremo difensore del Caldiero è attento e para in due tempi. Ultimo fuoco d'artificio di una gara emozionante nella prima frazione, un po' stagnante nella ripresa.

Ecco il tabellino della gara nel veronese:

CALDIERO TERME: Aldegheri, Cacciatore, Baldani, Filiciotto, Rossi, Braga (23′ st Martone), Zerbato, Boldini (47′ st Tronco), Moscatelli (15′ st Cherubin), Manarin, Fornari (29′ st Lerco). A disposizione: Bega, Baschirotto, N’Ze, Burato, Rossignoli. Allenatore: Chiecchi

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Messali (8′ st Giacomazzi), Guitto, Gentile, Buratto, Solinas (8′ st Addiego Mobilio), Alluci, Colombi (31′ st Giusti), Fratini (38′ pt Cocola), Prevedello (8′ st Reato). A disposizione: Fortin, Zavan, Lovato, Ballan. Allenatore: Masitto

Arbitro: Duzel di Castelfranco

Reti: 3′ Fratini, 21′ Rossi

Espulso: all'84' Oneto

Ammoniti: Moscatelli, Addiego Mobilio, Colombi, Giacomazzi, Gentile e Cherubin.

Corner: 4-0

Recupero 1′ e 6′