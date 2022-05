Serie D, girone C: pareggio casalingo per il Campodarsego contro il Levico Terme

Solo un pareggio casalingo per il Campodarsego contro il Levico Terme nella 32°giornata del campionato di Serie D, girone C. I biancorossi mantengono due punti di vantaggio per la zona playoff quando mancano solo due gare da disputare per la fine della regular season. Un traguardo al dir poco stupefacente, per una compagine come quella di Masitto partita per salvarsi con tranquillità e catapultata su traguardi molto più elevati rispetto ai pronostici di inizio stagione.

LA CRONACA

Partono forte i trentini con Santuari e Piacente che si fanno pericolosi dalle parti di Fortin. Il Campodarsego è vivo e al 5' passa su azione da calcio d'angolo. Fratini è puntuale e trova la sua quarta rete stagionale. Il vantaggio fa bene ai Masitto boys, con Guitto al 12', ma la punizione è centrale. Più pericoloso Orsega due minuti dopo, ma Fortin è straordinario in questo frangente. Colombi al 25' sfiora il bis, ma dieci minuti dopo ecco il pareggio trentino con Piacente su calcio piazzato. Sinani, prima dell'intervallo, va vicino al raddoppio, ma il muro biancorosso respinge l'offensiva. Nella ripresa ritmi più blandi, con qualche squillo di marca Campodarsego con Addiego Mobilio, al 66' e Buratto al 75'. In entrambi i casi Rosa è impeccabile e para. Al 91' il Levico si salva sul colpo di testa a botta sicura di Gentile. Un pareggio tutto sommato utile per entrambe, che cambia poco la situazione in classifica delle due squadre.

Ecco il tabellino del Gabbiano di Campodarsego:

CAMPODARSEGO-LEVICO TERME 1-1

CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Messali, Guitto, Fratini, Buratto, Cocola (27′ st Solinas), Alluci (24′ st Gentile), Colombi (42′ st Giacomazzi), Addiego Mobilio (44′ st Giusti), Reato (10′ st Prevedello). A disposizione: Minozzi, Lovato, Zavan, Ballan. Allenatore: Masitto

LEVICO TERME: Rosa, Davi, Pettinà, Scaglione, Cigagna (16′ st Torregrossa), Piacente (34′ st De Nardi), Orsega (16′ st Grezzani), Rinaldo (9′ st Papi), Sinani, N. Santuari, G. Santuari (9′ st Gasperotti). A disposizione: Circio, Ceraso, Fontana. Allenatore: Rastelli

Arbitro: Nigro di Prato

Reti: 5′ pt Fratini, 35′ pt Piacente

Note: ammoniti Oneto, Cigagna, G. Santuari e Grezzani. Calci d’angolo 8-7. Recupero 0′ e 4′.