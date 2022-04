Serie D, girone C: pareggio pirotecnico tra Cjarlins Muzane e Este

È un Este eroico quello che ritorna con un punto a casa dal Friuli contro il Cjarlins Muzane per la 27°giornata del campionato di Serie D girone C. La situazione in classifica cambia poco per i giallorossi, sempre in zona playout, sempre a 4 punti dal Montebelluna fuori zona pericolo. Nelle prossime giornate sarà fondamentale rosicchiare terreno sui trevigiani e cercare di conquistare quanti più punti possibili in questo mese di Aprile. Di certo il cambio di passo in via realizzativa di questa settimana fa ben sperare per i padovani in questo rush finale.

LA CRONACA

Parte forte la squadra di Pagan. Florian in apertura scalda i riflessi di Barlocco e all'8' è già gol per gli ospiti. Zanetti inventa un missile sotto l'incrocio e manda avanti i suoi. C'è poco tempo per gioire, perché il Cjarlins reagisce in maniera veemente e trova subito il pareggio, due minuti dopo, con Bussi. Ristabilito l'equilibrio sul segnapunti, il Cjarlins si propone con le sue bocche di fuoco D'Appolonia e Rocco, mentre l'Este risponde con Battistini. La gara si gioca sul filo dei tatticismi e al 28' una grande giocata di D'Appolonia premia i friuliani e li manda sul 2 a 1. Pregevole il tiro che si infila sull'angolino basso alle spalle di Peixoto. Venitucci ha la palla buona per il tris, ma Peixoto conferma di essere uno dei migliori portieri del girone e salva la sua porta. Ultimo sussulto di Zanetti per l'Este, senza pretese e con mira alquanto scarsa.

Nel secondo tempo ancora splendido l'approccio dell'Este e al 49' arriva il pareggio. Piccardi prende il palo su corner, il pallone torna sui piedi di quest'ultimo che la scodella in mezzo trovando la respinta di Barlocco che pesca, involontariamente, capitan Marchiori che ringrazia e infila il 2 a 2. Il Cjarlins non accusa il colpo e con Rocco si affaccia verso Peixoto, senza fortuna. Ci riprovano Battistini e Florian, ma nel primo caso la palla va alta, mentre nel secondo caso è Barlocco a parare. Peixoto stende Bussi lanciato a rete e per Benevelli è calcio di rigore. Rocco dal dischetto è glaciale e porta ancora in vantaggio i suoi. L'Este è indomabile e dopo aver assistito all'ennesimo show di Barlocco su Florian al 72', trova il pareggio quattro minuti dopo con Battistini, formidabile nell'impattare al meglio il traversone di Piccardi. In pieno recupero Varano colpisce il palo, ma la dea bendata ci vede in quest'occasione per i padovani.

Ecco il tabellino della gara di Carlino:

CJARLINS MUZANE: Barlocco, Bran (29’st Ristic), Cucchiaro (87' Forestan), Tobanelli, Dall’Ara, Pignat (66' Poletto), Bussi, Agnoletti, D’Appolonia (61' Varano), Venitucci (83' Ndoj), Rocco. All. Moras

ESTE: Peixoto, Munaretto, Piccardi, Caccin, Marchiori, Hoxha, Zanetti, Abrefah (72' Olonisakin), Battistini, Pellielo (68' Mourelo), Florian. All. Pagan.

ARBITRO: Daniele Benevelli (Melnychuk-Mauriello)

RETI: 8’ Zanetti, 10’ Bussi, 28’ D’Appolonia, 49' Marchiori, 63' Rocco (rig.), 76' Battistini

Ammoniti: Munaretto, Florian, Dall’Ara, Zanetti

Recupero 1’; 6’