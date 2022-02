Serie D, girone C: ancora un pareggio per la Luparense, il Cjarlins Muzane ringrazia

Quarto pareggio consecutivo per la Luparense, al terzo segno x in casa negli ultimi tre impegni, questa volta bloccata dal Cjarlins Muzane nella ventesima giornata del campionato di Serie D girone C. Meno 13 punti dalla vetta occupata dall'Arzignano, meno 12 dall'Union Clodiense, numeri impietosi per i ragazzi di mister Zanini. Note liete di giornata il gol di Rivi, il nono stagionale e tanto possesso palla non finalizzato a dovere.

LA CRONACA

Dando uno sguardo alle scelte di mister Zanini saltano all'occhio la titolarita di Rivi e Rabbas, oltre al rientro negli 11 di Cherubin, dopo la squalifica scontata. Il Cjarlins, dal canto suo, si dispone con il suo 4-2-3-1 focalizzando il suo gioco a livello offensivo sulla vena ispiratrice di Venitucci. Si parte e subito i Lupi fanno sul serio con Chajari e Cardellino, in ambo i casi Barlocco in anticipo è decisivo. Ci prova anche Rubbo, ma Barlocco blocca. Al 27' traversa per i rossoblu con Cardellino, smarcato a dovere da un cioccolatino di Chajari. La mira dell'argentino è imprecisa. Bussi prova a scuotere i suoi, ma sono ancora i Lupi a darsi da fare e questa volta a passare. Boscolo lavora un gran pallone e serve sulla testa Rivi, che scaraventa in porta la sua nona rete della stagione. I Lupi vanno al riposo meritoriamente in avanti.

Nella ripresa i friulani alzano un po' i giri e al 48' trovano il pareggio. Azione intelligente sulla destra di Bussi e pallone che arriva sui piedi di Rocco che gira in rete il gol dell'1 a 1. I rossoblu non si aspettavano il gol a freddo e lo patiscono nell'immediato. Plechero che si traveste da superman e sventa un colpo di testa a colpo sicuro di Bussi. Arthur sulla destra ci prova con un'azione personale, ma il suo mancino termina a lato. Di poco, ma sempre fuori. L'episodio scuote i Lupi che con Rubbo e Cardellino scaldano le mani a Barlocco. Termina sull'1 a 1, il terzo posto resta a tre punti, ma per invertire la rotta servirà molto di più di quanto visto oggi.

Ecco il tabellino del Gianni Casée di San Martino di Lupari:

LUPARENSE (3-4-1-2): Plechero; Zanella (86’ Pilastro), Ruggero, Cherubin; Boron, Chajari (65’ Cavallini), Boscolo, Cucchisi (46’ Arthur); Rubbo (71’ Laurenti); Rivi (65’ Vassallo), Cardellino. All. Zanini

CJARLINS MUZANE (4-2-3-1): Barlocco; Cucchiaro, Ristic, Dall’Ara, Ndoj; Venitucci (90+2’ Banse), Pignat (46’ Agnoletti); Bussi, Varano (71’ Forestan), Carlevaris (76’ Tobanelli); Rocco (66’ D’Appolonia). All. Moras

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta)

Reti: 37’ Rivi, 48’ Rocco

Ammoniti: Cucchisi, Arthur, Tobanelli