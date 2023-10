Pava-gol sbrana i Lupi e regala il derby al Campodarsego

Goduria Campodarsego, dolori Luparense. Il derby dell'Alta Padovana, valido per la sesta giornata del girone C della Serie D, va agli uomini di Masitto, che tornano alla vittoria dopo quattro turni. Per la Luparense una delusione inaspettata, la seconda tra le mura amiche della stagione, per il Campodarsego 3 punti di un peso specifico immenso per l'autostima del gruppo e per dare alla classifica delle prospettive decisamente più rosee rispetto 7 giorni fa.

La cronaca. Nei Lupi manca Bangal, l'imprendibile puntero mozambicano impegnato con la nazionale ed autore del gol vittoria contro l'Angola non più tardi di venerdì. L'assenza di Bangal si sentirà, anche se dopo 3' la squadra di Coletti può sbloccare la contesa. Minozzi "regala" il pallone a De Cerchio, che poi viene steso in area dal 2005. Per l'arbitro è rigore. Dal dischetto c'è lo specialista De Cerchio, ma Minozzi indovina l'angolo e devia in corner. Parata da brividi del canterano biancorosso, una delle certezze young del Campo 23-24. Non resterà isolata in questa partita. Il Campo prende coraggio e nel primo tempo gioca il miglior calcio della sua annata fin qui. L'altro 2005, bomber Pavanello, sfiora la rete in tre occasioni nel primo quarto d'ora, mentre Diarrassouba è letteralmente imprendibile per Colazzilli. Il Campo preme e al 19' arriva il vantaggio, con Gerevini, che su calcio di punizione disegna una parabola imparabile all'incrocio per Roberto. Lupi imbabolati ed è inevitabile il raddoppio del Campo, con chi se non Pavanello, che sotto gli occhi molto interessati di Gorini azzanna il primo palo e scaravanta di testa il pallone del 2 a 0. Terza rete in campionato per il giovanissimo bomber di Masitto che si conferma autentico crack della categoria nonostante i 18 anni. Gerevini sfiora il tris poco dopo, ma passata la buriana la squadra di Coletti reagisce e verso la fine del tempo accorcia le distanze. Cocola aggancia nettamente Schimenti in area, per Schmid è ancora rigore. Questa volta l'ex Pergocrema Cancella dal dischetto è una sentenza.

Con la gara riaperta ti aspetti a Luparense alla ricerca del pari, ed invece anche nella ripresa è il Campodarsego ad andare vicino al tris. Diarrassouba, imbeccato da Pavanello, impegna Roberto, mentre Cocola calcia altissimo un pallone d'oro offertogli da Casella, quindi Bajic di testa spedisce sul fondo. L'unico sussulto dei Lupi è di Leveque. Pallone fuori di un amen, il derby è del Campodarsego che risorge la domenica giusta per dare altre coordinate al suo campionato.

Questo il tabellino della gara:

LUPARENSE-CAMPODARSEGO 1-2

GOL: pt 19’ Gerevini, 26’ Pavanello, 44’ Cancello su rigore.

LUPARENSE (4-2-3-1): Roberto 6.5; De Zen 6, Puca 5.5, Modesti 5.5, Colazzilli 5.5; Romizi 6 (st 20’ Bongiorni 6), Marino 5.5 (st 20’ Grandis 6); Schimenti 7, De Cerchio 5, Vetere 6 (st 20’ Ferrara 6); Cancello 6.5 (st 12’ Leveque 6.5). All. Coletti.

CAMPODARSEGO (4-4-2): Minozzi 7; Demo 6.5, Bajic 6.5, Gerevini 7.5, Ballan 6 (st 20’ Rao 6); Mosti 6 (st 9’ Mboup 6), Casella 6.5, Oneto 6.6 (st 20’ Duse 6), Cocola 6.5 (st 26’ Girardello 6); Diarrassouba 7.5 (st 41’ Chinellato sv), Pavanello 7.5. All. Masitto.

ARBITRO: Schmid di Rovereto 6.

NOTE: spettatori 400 circa; espulsi: nessuno; ammoniti: Oneto, Bajic, Ballan, Grandis, Gerevini; calci d’angolo: 6-3 per il Campodarsego; minuti di recupero: pt 1, st 6.