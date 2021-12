Serie D, girone C: peccato Campodarsego, solo pareggio in casa con il Cjarlins Muzane

Finisce in parità e con rimpianti l'anticipo della dodicesima giornata del campionato Serie D girone C tra Campodarsego e Cjarlins Muzane. Match agonisticamente molto complesso per gli uomini di Masitto contro una compagine scorbutica come sempre. La classifica dice 21 punti, esattamente come la Luparense, ma quest'ultima ha una gara in meno.

LA CRONACA

Al 5' Campodarsego pericoloso al 5′. Colombi arriva sul fondo e serve Mobilio. Sinistro di prima battuta, ma Moro respinge con i piedi. Quindici minuti dopo ecco Buratto tentare la botta dal limite, ma il pallone si perde sul fondo. Gli ospiti si affacciano dalle parti di Boscolo Palo al 17' e 29' con Ndoj e Venitucci, ma le loro conclusioni sono completamente sballate. Ancora Camporsego con Guitto, ma al 33' il suo tiro è centrale.

Nel secondo tempo ancora Campodarsego in avanti, come al 51' con il solito Mobilio, ma troppo debole la sua idea per impensierire Moro. Segnali di risveglio degli ospiti al 59' con Bussi, che colpisce il palo. Sulla palla vagante è decisivo Boscolo Palo a chiudere lo specchio della porta ed evitare il gol di Cucchiaro. Ancora friulani molto insidiosi al 72' con Rocco, ma Boscolo blocca. All'82' punizione dal limite di Mobilio, ma il pallone non trova la porta. Nel recupero Alluci e Colombi cercano il colpo da tre punti, ma il gol resta una chimera sono di Alluci e Colombi, ma la rete non arriva.

Ecco il tabellino della gara del Gabbiano:



CAMPODARSEGO (4-4-2): Boscolo Palo, Oneto, Gentile (25′ st Alluci), Giacomazzi, Marini (21′ st Messali); Addiego Mobilio, Guitto, Buratto, Cocola; Colombi, Cupani (28′ st Prevedello). A disposizione: Fortin, Pan, Lovato, Lukanovic, Zavan, Solinas. Allenatore: Masitto.

CJARLINS MUZANE (3-4-3): Moro; Dall’Ara, Tobanelli, Ndoj; Bran (10′ st Forestan), Venitucci (30′ st Callegaro), Akafou, Cucchiaro; Agnoletti, Rocco (38′ st D’Appolonia), Michelotto (10′ st Bussi). A disposizione: De Luca, Ristic, Beltrame, Barboni, Spetic. Allenatore: Moras.

Arbitro: Bianchini di Terni (Umbrella-Pellegrino).

Ammoniti Ndoj, Gentile, Dall’Ara, Oneto e Prevedello. Calci d’angolo 1-3. Recupero 0′ e 4′.