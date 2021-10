Serie D, girone C: pesante sconfitta per l'Este, il Delta Porto Tolle va

Finisce a 4 la serie di risultati utili dell'Este. Contro il Delta Porto Tolle non c'è niente da fare e gli uomini di De Mozzi cadono con il risultato di 2 a 0 senza possibilità di replica. Este fermo a quota 6 punti e sempre più risucchiato nella lotta per non retrocedere. Bel balzo in avanti per il Delta Porto Tolle che vola al quinto posto con 12 punti in classifica, come il Cjarlins Muzane



La Cronaca

Nel primo tempo c'è molto tatticismo da ambo le parti. Il Delta Porto Tolle reclama un rigore ad inizio match per un atterramento di Manari, ma per il direttore di gara è simulazione e conseguente cartellino giallo. Al 30' ecco Nappello a provarci, ma il pallone si perde alto. I padroni di casa martellano l'Este con Busetto, dopo una bella combinazione Nappello-Spoto, ma Anomerianakis si fa trovare pronto e devia. In chiusura di tempo è sempre più tambureggiante la pressione del Delta. Ovvio il vantaggio al 45' con una punizione dal limite di Nappello.

Nel secondo tempo ti aspetti la reazione dei giallorossi, ma il Delta Porto Tolle a raddoppiare con Nappello su rigore. Sul 2 a 0 per i padroni di casa il match diventa un esercizio di stile. Nappello cerca la tripletta, ma 63' non trova la porta. A questo punto l'Este si ridesta, ma troppo tardi. Il match lo porta a casa il Delta Porto Tolle, per De Mozzi dei passi indietro rispetto le gare precedenti, urge trovare qualche accorgimento.

Ecco il tabellino del match odierno

DELTA PORTO TOLLE: Agosti, Bonini (1’ st. Spader), Biolcati (9’ st. Bertacca), Nappo, Scarparo, Brentan, Stefani (26’ st. Okoli), Busetto, Spoto (39’ st. Santi), Nappello, Manari (18’ st. Proch). A disposizione: Cinelli, Forte, Zanette, Abrefah, Proch. Allenatore: Gherardi



ESTE: Anomerianakis, Munaretto, Piccardi, Bordi, Marchiori, Hoxha, Zanetti (30’ st. Tescaro) Caccin (30’ st. Mourelo), Garcia Boix, Espinar (43’ st. Matas), Taiwo. A disposizione: Rizato, Tozzo, Pilotto, Altuna, Said, Lucci. Allenatore: De Mozzi



Arbitro: Mirri di Savoia

Reti: 45’ pt., 6’ st. rigore Nappello (D)

Ammoniti: Manari, Biolcati, Hoxha, Munaretto



7°Giornata serie D girone C

Domenica 31 ottobre 2021 ore 14.30

Caldiero - U.Clodiense C.S. 0 - 1 (giocata Sabato)

Luparense - Levico 4 - 0 (giocata Sabato)

Ambrosiana - Adriese 1 - 2

Cartigliano - Montebelluna 1 - 0

Cjarlins - S.Martino Sp. 4 - 1

Dolomiti Bellunesi - Campodarsego 0 - 2

Spinea - Cattolica 0 - 1

Mestre - Arzignano 4 - 0

Delta Porto Tolle - Este 2 - 0



Classifica

Arzignano 18

Luparense 17

U.Clodiense C.S. 15

Adriese 13

Campodarsego 13

Cjarlins 12

Delta 12

Cartigliano 11

Dolomiti 10

Levico 10

Caldiero 8

Montebelluna 8

Mestre 8

Este 6

Cattolica 6

S.Martino Sp. 4

Ambrosiana 3

Spinea 2



8°Giornata serie D girone C

Domenica 7 novembre 2021 ore 14.30

Adriese - Luparense

San Martino Speme - Delta Porto Tolle

Arzignano Valchiampo - Cjarlins Muzane

Campodarsego - Cartigliano

Cattolica - Mestre

Este - Caldiero

Levico - Spinea

Montebelluna - Ambrosiana

Union Clodiense - Dolomiti Bellunesi