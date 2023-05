Serie D, girone C: poker della Clodiense, Este al tappeto e fuori dai playoff

Chiude come peggio non potrebbe la stagione dell'Este. L’Union Clodiense vince per 4 a 0 al Nuovo Comunale, in una partita dominata fin dai primissimi istanti dai clodiensi e mai in discussione. Peccato per l'epilogo dei giallorossi di Pagan, fuori dalla zona playoff dopo aver trascorso 32 giornate su 34 in stagione. Sia chiaro, la stagione dell'Este è da considerarsi più che positiva. Dopo la salvezza dello scorso anno, ecco il deciso passo in avanti in termini di competitività e proposta di gioco.

Le idee di Pagan hanno dettato una strada da perseguire il più possibile. Ora spetta alla società del presidente Lucchiari fare quello step in più per competere ai piani altissimi della Serie D. Dopo 18 campionati consecutivi in quarta serie, è giusto che un paese così importante per la provincia padovana possa e debba sognare, con investimenti mirati in difesa e in mezzo al campo e cercando di blindare i gioielli Agosti, De Vido e Menato, qualcosa in più di un tranquillo campionato di metà classifica.

Per quanto riguarda la partita poco da segnalare. Subito avanti i veneziani con l'ex Aliu e il raddoppio di Minicucci al tramonto del primo tempo. Nella ripresa ecco i centri di Tognoni e Rossi. Una chiusura triste per l'Este, ma le basi su cui ripartire sono più che solide per sognare ancora più in alto nel futuro a breve termine.