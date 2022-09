Serie D, girone C: ottovolante Este, è un pareggio beffa a Portogruaro

Partita al cardiopalma al Mecchia di Portogruaro tra i padroni di casa e l'Este di Pagan nella seconda giornata del campionato di Serie D girone C. Il 3 a 3 finale è un risultato giusto, alla luce di quanto visto in campo. Inizio shock con disattenzione difensiva annessa per l'Este, che costa l'1-0 di Lirussi. Moscatelli su rigore pareggia, ma Lirussi, in giornata di grazia, la insacca di precisione 2-1 al 28'. Il centrocampo di Pagan gira a vuoto, complice il gran caldo e il pressing intelligente del Portogruaro.

Negli spogliatoi Pagan si fa sentire e De Vido al 58' pareggia i conti e Cuccato trova il sorpasso al 92'. Tutto finito? Macché. In questa folle partita Costa trova il pareggio al 95' su azione da calcio d'angolo. L'Este centra il secondo pareggio consecutivo e conferma le buone sensazioni dei turni di Coppa Italia. Da registrare la fase difensiva: quattro gol subiti in due partite sono un po' troppi, anche perché la prossima giornata arriva la capolista al Nuovo Comunale, il Villafranca Veronese.