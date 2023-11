L'ex De Mozzi condanna l'Este al k.o a Portogruaro

Vendetta sportiva servita per mister De Mozzi, ex condottiero dell'Este, che con il suo Portogruaro ha battuto 2 a 1 la squadra di Pagan al Mecchia, nel nono turno del girone C di Serie D. Per i giallorossi è la seconda caduta nelle ultime 3 sfide, dopo una mini filotto di due vittorie consecutive che aveva proiettato capitan Caccin e compagni al ridosso della zona playoff all'inizio di ottobre. Urge un cambio di marcia se si vuole ambire a qualcosa di più importante di una rispettibalissimo metà classifica.

I veneziani dominano il primo tempo, tanto che all'8' sono già avanti. L'Este non aziona al meglio la trappola del fuorigioco e per Ejesi smarcato davanti ad Agosti è un gioco da ragazzi infilare la prima rete di giornata. I padovani sono sotto shock, i ragazzi di De Mozzi sentono odore di raddoppio e al 29' arriva puntuale come una cambiale svizzera. Zupperdoni scodella dalla destra un pallone perfetto per Nicoloso che ci prova senza grosse pretese, ma trova la complicità di Agosti che con il piede devia nella sua porta. Gli unici segnali giallorossi del primo tempo sono di Franzolin, ma la sua conclusione al 44' è facile presa di Battaiotto.



Entra l'ex Arcella Rossi nella ripresa e subito l'energia della gara si sposta a favore degli ospiti. Proprio Rossi colpisce prima l'esterno della rete al 53', mentre undici minuti più tardi arriva la rete della speranza patavina su azione da corner di Piccardi e tocco in mischia del giovanissimo Maset. Sembra il preludio per il forcing finale dell'Este ed invece è ancora il Porto a sfiorare almeno due volte il tris con Nicoloso ed Andrea Rossi. A dieci minuti dalla fine Okoli ha un buon pallone per il pari, ma il palo nega la gioia al fratello del centrale difensivo del Frosinone.

Questo il tabellino della sfida del Mecchia:

PORTOGRUARO - ESTE 2-1



Portogruaro (4-4-2): Battaiotto, Boccafoglia, Peschiutta, Poletto, Calcagnotto, Pettinà, Zupperdoni (38' st K. Rossi), Longato (20' st Finazzi, 51' st Stefani), Ejesi (32' st Samotti), Nicoloso, Zanotel (15' st A. Rossi). All. Furlanis.

Este (3-5-2): Agosti, Busetto (1' st Calgaro), Piccardi, Guitto, Giacomazzi, Maset, Franzolin (1' st L. Rossi), Caccin (7' st Tomasi), Moscatelli (29' st Okoli), De Vido, Pregnolato (38' pt De Palma). All. Pagan.

Reti: pt 8' Ejesi, 29' Nicoloso; st 14' Maset.



Arbitro: Passarotti di Mantova (assistenti Fecheta di Faenza e Castellari di Bologna).

Note: ammoniti Calgaro, Pagan, Calcagnotto. Angoli 1-9. Recuperi pt 2', st 5'. Spettatori 400 circa.