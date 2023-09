All'ultimo graffio i Lupi espugnano Portogruaro grazie al rigore di De Cerchio

Se due indizi fanno una prova, la Luparense di quest'anno sarà decisamente una delle principali contendenti per l'ascesa in Serie C. Dopo la bella affermazione di Coppa Italia al Baracca di Mestre, ecco la vittoria all'ultimo respiro al Mecchia contro il Portogruaro. Una dimostrazione plastica di forza e qualità, quella messa in campo dalla squadra di San Martino di Lupari, nonostante le complessità della sfida. Protagonisti di un'ottima proposta di gioco, i ragazzi di Coletti riescono a violare il bunker veneziano solo al 92' - tra le polemiche del pubblico locale - grazie alla freddezza su rigore di De Cerchio, tra i migliori in campo.

Con questi tre punti i Lupi partono con il piede giusto e soprattutto si preparano al meglio per il big match della prossima giornata contro il Mestre di Zecchin, vincitore nell'ouverture del campionato sul Monte Prodeco per 2 a 0.