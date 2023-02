Serie D, girone C: Luparense a -2 dal playout, a Portogruaro è il terzo pari di fila

Non c'è pace per la Luparense. A Portogruaro finisce in parità senza reti e la classifica per gli uomini di Zironelli inizia a fare paura, con la zona playout a solo due punti. Altroché playoff, obiettivo più dichiarato a chiare lettere una settimana fa dal presidente Zarattini alle tv locali mipio della situazione dei Lupi. Chi l'avrebbe mai detto ad inizio stagione, la Luparense a guardarsi le spalle anziché ammirare tutti dall'alto al basso.

Gara ostica ed agnostica in terra veneziana, con i Lupi salvati da Voltan a tempo scaduto su Lirussi e con la traversa di Beltrame nel primo tempo come unica occasione di tutti i 90'. Il tutto a cospetto di una squadra che non trova la vittoria dal 21 dicembre e all'ultimo posto in classifica. La situazione della squadra del presidente Zarattini è pesante e si vede nei piedi e nella testa di capitan Solerio e compagni. Si parla sempre di gara della svolta a San Martino di Lupari, ma la realtà indica una squadra tartassata sì agli infortuni, ma soprattutto senza energie nervose in grado di ribaltare una stagione nata storta e che rischia di finire ancora peggio. Il prossimo impegno casalingo contro il Torviscosa dovrà dare risposte necessariamente diverse per gli uomini di Zironelli.

Questo il tabellino della gara del Mecchia

PORTOGRUARO – LUPARENSE 0-0 (P.T. 0-0)

PORTOGRUARO (3-5-2) Muraca; Dal Compare, Zamuner, Cofini; Franceschini, Basso (77' Di Lollo), Bertoia, Ferramisco (67' Del Rosso), Lirussi; Peresin (85' Zanin), Alcantara (77' Bonaldi). A disposizione: Strasiotto, D'Odorico, Franzin, Burigotto, Bronzin. All. Zanuttig

LUPARENSE (3-4-1-2) Voltan; Maset, Montesano, Mariutto; Beltrame, Boscolo, De Leo (75' Toffanin), Solerio; Russo (69' Rubbo); Cescon (58' Roberti), Bussi (58' Gnago). A disposizione : Milan, Cabianca, Bia, Zanini, Peschiutta. All. Zironelli

Arbitro: Alberto Poli (Verona), Arli Veli (Pisa), Vito Licari (Marsala)

AMMONITI : Ferramisco, Cescon, Zamuner, Bertoia, Dal Compare

Corner: 1-4 Recupero: pt 1'; st 7'

SPETTATORI: 400 circa