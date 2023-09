Serie D, girone C: la presentazione della 1°giornata

Dopo la solita estate turbolenta del calcio italiano, riparte anche la serie D. Il Girone C, ancora una volta, si prospetta il più complicato della categoria, con una grande favorita per l'ascesa in Serie C e almeno 5-6 pronte a giocarsi il posto playoff, sorprese permettendo. Le padovane Campodarsego, Este e Luparense, in rigoroso ordine alfabetico, si presentano ai nastri di partenza con idee chiare e prospettive intriganti.

Prima di partire in ogni ulteriore analisi, il valore economico delle squadre impegnate nel girone C secondo fonte transfermarkt.it:



Cjarlins Muzane - 1,47 mln €

Luparense - 1,31 mln €

Dolomiti Bellunesi - 1,28 mln €

Union Clodiense - 1,27 mln €

USD Adriese - 1,24 mln €

Mestre - 1,22 mln €

Montecchio Maggiore - 1,13 mln €

AC Este - 1,05 mln €

Treviso - 975 mila €

Virtus Bolzano - 760 mila €

Campodarsego - 735 mila €

Breno - 670 mila €

Portogruaro - 620 mila €

Chions - 485 mila €

Atletico Castegnato - 445 mila €

FC Bassano - 325 mila €

Montebelluna - 280 mila €

Mori Santo Stefano - 85 mila €

LE FAVORITA. Una sola squadra può perdere questo campionato: si tratta del Cjarlins Muzane dell'ex Padova Carmine Parlato. Tantissimi i giocatori scesi dalla C, pescando in prevalenza dal Trento campione nel 2020-2021 e l'Arzignano trionfatore nel 2021-2022. Il presidente Zanutta ha fatto le cose in grande, senza badare a spese. Mister Parlato sa come si vince in quarta serie ed ha gli uomini giusti per farcela. Basterà?

LE OUTSIDER. Anche se i valori economici di una rosa non dicono sempre tutto, salta all'occhio il valore della Luparense di mister Colletti e del ds Gabrielli, definito dal presidente Zarattini il top player del mercato rossoblu. L'età media è consona alla divisione, 22,7, anche se a San Martino di Lupari si parla di progetto in ogni angolo con comprensibile cautela dopo le scottature degli ultimi anni. I primi approcci in amichevole e soprattutto in Coppa Italia fanno ben sperare i tifosi. L'esordio a Portogruaro dirà di più se i concetti dezerbiani di Coletti sono stati assorbiti al meglio dalla squadra. Sempre tra quelle che sono pronte a raccogliere ogni mezzo passo falso del Cjarlins ci sono l'Union Clodiense, l'Adriese, il Dolomiti Bellunesi e l'altra padovana, il Campodarsego, fresco vincitore dei playoff 2023. Masitto continua a ripetere ovunque che si tratta di un anno 0 dalle parti del Gabbiano, ma si può davvero affermare questo quando dalla cintola in su si dispone di gente come Cocola, Diarrassouba, Cupani e l'ex pro Chinellato? La risposta è no, a patto di trovare gli equilibri nel cuore della difesa, il reparto da sempre più delicato nelle squadre di Masitto.

MINE VAGANTI. In questo novero di squadre si possono trovare il Montecchio Maggiore, molto attivo in estate, il Mestre dell'ex biancoscudo Zecchin, il Treviso dei gemelli del gol Sottovia-Gnago e dell'ex Cittadella Romano Perticone, la Virtus Bolzano, il Bassano e l'Este di Pagan, tutto da scoprire e da valutare. La scoppola in Coppa Italia invita cautela nei pronostici, al tempo stesso l'impianto della squadra giallorossa è stato rinforzato in tutti i reparti. È soprattutto l'attacco a destare grande curiosità, con il redivivo Moscatelli ed uno tra lo svedese Ekblom ed Okoli a giocarsi due maglie da titolari. Importante la riconferma in mezzo di De Vido: mezzala di professione, con ritmo goleadorio nel sangue.

TUTTE LE ALTRE. C'è curiosità per le due lombarde in girone, le bresciane Breno ed Atletico Castegnato, mentre tra Chions, Mori Santo Stefano, Montebelluna e Portogruaro, le parole d'ordine sono "si salvi chi può".

Questo il programma della prima giornata di campionato:

Adriese - Dolomiti Bellunesi

Breno - Atletico Castegnato

Campodarsego - Mori Santo Stefano

Cjarlins Muzane - Montecchio Maggiore

Este - Chions

Mestre - Monte Prodeco

Portogruaro - Luparense

Union Clodiense - Treviso

Virtus Bolzano - Bassano

Le designazioni arbitrali delle tre gare delle padovane:

Portogruaro-Luparense - Arbitra Leorsini di Terni (Reitano-Nasi)

Campodarsego-Mori Santo Stefano - Arbitra Zini di Udine (Melnychuk-Ielo)

Este-Chions - Arbitra Vicardi di Lovere (Licari-Veli)