Serie D, girone C: la presentazione della 2°giornata

Cinque squadra a punteggio pieno e la sensazione che l'equilibrio, anche quest'anno, la farà da padrona nel campionato di Serie D girone C. Le padovane in gioco sono pronte a scendere in campo con importanti conferme e nuove consapevolezze.

Prendiamo il Campodarsego: da una parte una cantera che produce giovani a getto continuo, non ultimo l'enfant prodige 2005 Pavanello, in gol all'esordio, mentre dall'altra ecco il mercato che dona alla difesa di Masitto un profilo di grande caratura come Bajic, giusto in tempo per la trasferta nel bresciano contro l'Atletico Castegnato. Obiettivo, scontato a scriversi, i tre punti per la banda biancorossa.

Discorso un po' differente per la Luparense di Coletti. La prima giornata dei Lupi ha detto chiaro e tondo che la rosa è profonda e ricca di qualità, anche senza due capisaldi come Paolucci e Bangal, euforico per la qualificazione alla Coppa D'Africa 2024 con il suo Mozambico. Il debutto in casa contro il Mestre, già battuto in Coppa Italia ad inizio mese, è l'occasione per ammirare i primi germogli di Coletti-ball.

L'Este, per stessa ammissione del suo allenatore Andrea Pagan, deve capire che squadra vuole diventare. Pronta a competere per i playoff o per un campionato tranquillo di metà classifica? Con un Moscatelli così in forma sarebbe davvero un peccato non provare a giocarsela fino in fondo per traguardi più ambiziosi del settimo ed ottavo posto in classifica.

Questo il programma della seconda giornata di campionato, domenica 17 settembre 2023, calcio d'inizio alle ore 15:30:

Atletico Castegnato-Campodarsego

Bassano-Portogruaro

Chions-Cjarlins Muzane

Dolomiti Bellunesi-Virtus Bolzano

Luparense-Mestre

Monte Prodeco-Este

Montecchio Maggiore-Union Clodiense

Mori Santo Stefano-Adriese

Treviso-Breno

Classifica: Bassano 3, Campodarsego 3, Mestre 3, Dolomiti Bellunesi 3, Luparense 3, Atletico Castegnato 1, Breno 1, Chions 1, Este 1, Cjarlins Muzane 1, Montecchio Maggiore 1, Adriese 0, Monte Prodeco 0, Mori Santo Stefano 0, Portogruaro 0, Treviso 0, Union Clodiense 0, Virtus Bolzano 0

Le designazioni arbitrali delle tre gare delle padovane:

Atletico Castegnato-Campodarsego - Arbitra Femia di Locri (Todaro-Caminati)

Luparense-Mestre- Arbitra Buzzone di Enna (Zanichelli-Severini)

Monte Prodeco-Este - Arbitra Ravara di Valdarno (Monardo-Ghani Arshad)