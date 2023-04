Serie D, girone C: la presentazione della 30°giornata

Il finale di campionato più pazzo che si ricordi. Cinque gare alla fine della stagione regolare e sette squadre in soli 6 punti che puntano alla promozione in Serie D e la qualificazione playoff. E per la 30esima giornata, in campo giovedì 6 aprile alle ore 15:00, le cose si fanno ancora più incandescenti. La terza affronta la prima, la quinta affronta la settima, la sesta (Virtus Bolzano) affronta la seconda (Union Clodiense). Tutto in pomeriggio pre pasquale che rischia di fare la storia per le sorti del girone.

Analizziamo le gare delle padovane e partiamo da Este-Legnago. Terza contro prima, mister Pagan contro mister Donati, Menato-De Vido contro Rocco-Sambou. Duello a tutto campo, rivalità fuori e dentro il rettangolo di gioco. Gli uomini di Pagan, reduci dal successo sul Cjarlins Muzane, hanno collezionato 12 punti nelle ultime 5 partite e sono - con la Luparense - la squadra più in forma del momento. Occhio al rendimento casalingo dei giallorossi: nelle ultime tre gare sono ben due le sconfitte raccolte a fronte di una sola vittoria, sofferta, contro la Dolomiti Bellunesi. Il Legnago si presenta al Nuovo Comunale nel suo peggiore momento, in crisi di risultati e gioco.

Chi non è in crisi sono sicuramente Campodarsego e Luparense. Derby sempre sentito e mai banale, con tanto agonismo da ambo le parti e molto rilevante per il finale di stagione. Il Campodarsego è in striscia positiva da 4 risultati utili consecutivi e galvanizzato dalla vittoria al Ballarin contro la Clodiense. La Luparense è rinata con l'arrivo della primavera e si presenta al Gabbiano con questi numeri: 4 vittorie di fila, 14 reti segnate e 2 subite in questo intervallo di gare. Numeri mostruosi, per un partita che si preannuncia storica.

Le designazioni arbitrali delle due gare:

Campodarsego-Luparense - Arbitro: Cipriano di Torino (Rizzo-Muca)

Este-Legnago - Arbitro: Ursini di Pescara (Siracusano-Spagnolo)