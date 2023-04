Serie D, girone C: la presentazione della 32°giornata

Giornata numero 32 del campionato di Serie D nel girone C. Tre gare alla fine della stagione regolare e ancora tutti in bilico. Nei piani altissimi è sfida a tre con Legnago, Union Clodiense ed Adriese in un fazzoletto di 4 punti. Un bel garbuglio che scioglierà la sua matassa solo tra un paio di settimane, Ancora più interessante e coinvolgente la lotta per i restanti due posti in zona playoff, con ben sette squadre in cinque punti. Partiamo nell'analisi del turno proprio dalla quarta in classifica, l'Este di Pagan, impegnato domenica alle ore 15.00 al Nuovo Comunale contro il fanalino di coda del Levico Terme, del neo tecnico Marco Meloni. Un impegno sulla carta agevole per i giallorossi, reduce da una striscia negativa in casa di 2 sconfitte di fila tra le mura amiche. Per tenere a distanza le inseguitrici è imperativo fare i tre punti per Menato e soci. In quinta posizione ecco il Campodarsego di coach Masitto, chiamato al riscatto con il Montebelluna, dopo l'inopinata sconfitta in terra veneziana contro il Portogruaro. Dai piedi di Daniele Buongiorno, capocannoniere del girone e candidato al Pallone d'Oro della Serie D, passano le fortune della squadra del presidente Pagin. I biancorossi vedono allungarsi alle spalle l'ombra invadente della Luparense, in serie positiva da sei gare (4 vittorie e 2 pareggi). I Lupi sono attesi dalla trasferta contro la Dolomiti Bellunesi, non particolarmente brillante in queste ultime giornate. Nonostante i venti di rivoluzione societaria in atto, con il probabile insediamento di Davide Gabrielli come direttore sportivo la prossima stagione, la squadra di Zironelli vuole raggiunge la post season con tutte le sue forze

Le designazioni arbitrali delle tre gare:

Campodarsego-Montebelluna - Arbitro: Tassano di Chiavari (Daghetta-Riganò)

Dolomiti Bellunesi-Luparense - Arbitro: Marinoni di Lodi (Turra-Tonti)

Este-Levico - Arbitro: Riahi di Lovere (Vora-Guerra)

32° turno, 23/04/2023 - h 15:00: Caldiero-Cjarlins Muzane, Campodarsego-Montebelluna, Cartigliano-Adriese, Dolomiti Bellunesi-Luparense, Este-Levico, Legnago-Montecchio Maggiore, Mestre-Union Clodiense, Torviscosa-Villafranca Veronese, Virtus Bolzano-Portogruaro

Classifica: Legnago 56, Union Clodiense 54, Adriese 52, Este 49, Campodarsego 47, Virtus Bolzano 46, Luparense 46, Cjarlins Muzane 45, Caldiero 45, Cartigliano 42, Mestre 40, Dolomiti Bellunesi 39, Montecchio Maggiore 35, Torviscosa 34, Villafranca 32, Portogruaro 31, Montebelluna 28, Levico 26