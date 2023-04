Serie D, girone C: la presentazione della 33°giornata

Giornata numero 33 del campionato di Serie D nel girone C, la penultima di questa stagione regolare. Riflettori puntati sul Gianni Casée di San Martino di Lupari per la sfida tra Luparense e Legnago. Gli uomini di Zironelli hanno raccolto 17 punti nelle ultime 7 partite di campionato e sono la squadra più in forma del campionato, ma dall'altra parte i veronesi di Massimo Donati hanno un appuntamento con la storia. Se vincono si dischiudono le porte della Serie C, ad appena un anno dalla retrocessione. Spettatrice interessata del match l'Union Clodiense, attesa dall'impegno casalingo con il Caldiero. Tornando nel padovano, l'Este va a fare visita al Montebelluna senza due pilastri: il difensore Giacomazzi (squalificato 4 giornate) il capocannoniere della compagine, Menato out per 3 gare. L'obiettivo, nemmeno troppo nascosto dei giallorossi, è blindare la zona playoff quanto prima. Trasferta insidiosissima a Villafranca Veronese per il Campodarsego. Anche i Masitto boys sono a caccia di punti preziosi per conquistare matematicamente la post-season.

Le designazioni arbitrali delle tre gare:

Luparense-Legnago - Arbitro: Marco Di Loreto di Terni (Festa-Massari)

Montebelluna-Este - Arbitro: Luca Vittoria di Taranto (Munitello-Mamouni)

Villafranca Veronese-Campodarsego - Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (Catteneo-Mapelli)

33° turno, 30/04/2023 - 15:30: Adriese-Mestre, Levico-Cjarlins Muzane, Luparense-Legnago, Montecchio-Cartigliano, Portogruaro-Dolomiti Bellunesi, Montebelluna-Este, Torviscosa-Virtus Bolzano, Union Clodiense-Caldiero, Villafranca Veronese-Campodarsego

Classifica: Legnago 59, Union Clodiense 54, Adriese 52, Campodarsego 50, Este 50, Virtus Bolzano 49, Luparense 49, Cjarlins Muzane 46, Caldiero 46, Cartigliano 45, Mestre 43, Dolomiti Bellunesi 39, Montecchio Maggiore 35, Torviscosa 35, Villafranca 33, Portogruaro 31, Montebelluna 28, Levico 27