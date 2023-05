Serie D, girone C: la presentazione della 34°giornata

È un vero peccato che un campionato così emozionante sia arrivato all'ultima giornata. In Serie D girone C è stata un'annata esaltante, con ancora qualche verdetto da definire. Come ad esempio quello che interessa le squadre padovane: chi andrà ai playoff? Al momento la classifica tra il secondo e il settimo posto recita così:

Union Clodiense 55

Adriese 55

Campodarsego 53

Luparense 52

Virtus Bolzano 52

Este 50

Escluso l'Este un po' attardato, ma con residue speranze di qualificazione, per le quattro posizioni in post season è una grande tonnara. Tanti gli scontri diretti con Campodarsego-Adriese che spicca tra tutte le sfide. Gli uomini di Masitto vogliono migliorare il quarto posto in classifica, l'Adriese è sicura del post nei playoff, ma vuole onorare al meglio il campionato. Al Gabbian sarà spettacolo assicurato. Anche tra Este e Union Clodiense si prospetta una gara al cardiopalma al Nuovo Comunale, con gli uomini di Pagan determinati a lottare fino all'ultimo secondo. Impegno, almeno sulla carta, più facile per la Luparense in casa del Caldiero. Gli uomini di Zironelli sono reduci da otto risultati utili consecutivi e da marzo in poi sono la squadra più in forma del campionato. Un risveglio tardivo, per un team che avrebbe potuto primeggiare tranquillamente con un pizzico di stabilità decisionale in più.

Le designazioni arbitrali delle tre gare delle padovane:

Caldiero-Luparense - Arbitra Michele Criscuolo di Torre Annunziata (Trusendi-El Hamdaoui)

Campodarsego-Adriese - Arbitra Riccardo Ghinelli di Roma 2 (Guerra-Ben Boubaker)

Este-Union Clodiense - Arbitra Lorenzo Massari di Torino (Cufari-Bertaina)

Prossimo turno, 07/05/2023 - 15:00: Caldiero-Luparense, Campodarsego-Adriese, Cartigliano-Torviscosa, Cjarlins Muzane-Montecchio Maggiore, Dolomiti Bellunesi-Montebelluna, Este-Union Clodiense, Legnago-Levico Terme, Mestre-Portogruaro, Virtus Bolzano-Villafranca Veronese

Classifica: Legnago 59, Union Clodiense 55, Adriese 55, Campodarsego 53, Luparense 52, Virtus Bolzano 52, Este 50, Cjarlins Muzane 47, Caldiero 47, Cartigliano 45, Mestre 44, Dolomiti Bellunesi 40, Montecchio Maggiore 38, Torviscosa 35, Villafranca 33, Portogruaro 32, Montebelluna 31, Levico 28