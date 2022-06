Serie D, girone C: prima riconferma in casa Campodarsego, ecco il capitano Buratto

Dopo le conferme di mister Masitto e l'intero staff tecnico, il Campodarsego inizia il valzer delle riconferme 2022-2023, blindando il capitano Matteo Buratto. Il duttile centrocampista, dopo i 4 gol della stagione appena conclusa, indosserà i colori biancorossi anche per la prossima annata. Un tassello fortemente voluto da Società e mister Masitto, che riconoscono in lui atleta di spessore tecnico e uomo spogliatoio di grande tempra morale. A tal proposito, ecco le parole del tecnico Masitto: “Sono molto contento per la conferma di Buratto. E’ un tassello importante per la squadra e ha fatto piacere che il ragazzo abbia scelto di lavorare di nuovo con noi. Buratto è stato un punto di forza dall’inizio. È un giocatore molto duttile che può ricoprire più ruoli, per questo la sua voglia di rimanere, nonostante le numerose richieste che ha ricevuto, ci dà la possibilità di continuare con il lavoro iniziato.”