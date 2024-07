Serie D, girone C: il primo giorno di scuola di Este e Luparense tra sogni e ambizioni

Este e Luparense sono già partite, per il Campodarsego ancora una settimana di pazienza. Cominciano a scaldarsi i motori in Serie D girone C, dopo quaranta giorni caldissimi sul fronte mercato.

Nuove fondamenta in casa Este

Cominciamo dall'Este, giunto al ventesimo anno consecutivo in quarta serie. Dopo i playoff sfumati per differenza reti, dalle parti del Nuovo Comunale c'è aria di ripartenza e ricostruzione con le solite ambizioni. Il rifacimento del manto erboso della stadio atestino con l'erba sintetica è la prima e forte dichiarazioni d'intenti del club giallorsso, sempre più focalizzato ad una crescita senza voli pindarici, ma costante. Confermato Pagan in panchina, il presidente Lucchiari, spalleggiato dall'immancabile vice Marchetti e dal nuovo ds Massimiliano Lucchini proveniente dal Mestrino Rubano, ha deciso di proseguire con alcuni senatori come capitan Caccin, Giacomazzi e Zanetti, l'ex gioiello difensivo biancoscudato Tommaso Calgaro e l'enfant prodige Franzolin, classe 2004 di cui si sentirà parlare anche ai piani superiori, se saprà fare un ulteriore step qualitativo nel suo gioco.

In mezzo a queste conferme, ecco un mercato fatto di ritorni, su tutti il regista Cavallini e il fantasista Segalina, usato sicuro come il centrale difensivo Dalla Bernardina, il mediano Duse e le punte Moraschi e Rosso e giovani in rampa di lancio come l'estroso Miccoli e l'ex Primavera del Padova Susanu. Oltre a loro ecco la solita dose di scommesse, immancabile a questi livelli, composta dal centrocampista offensivo Nicholas Martini, ventitrenne scuola Sassuolo l'arcigno braccetto, l'esterno tutta fascia Dorbolò e i portieri classe 2005 Oumaro Yabre, reduce da un'ottima stagione a Mestre con 12 clean sheets e Luca Moroni, anche lui proveniente dal girone lombardo della D come Martini. Umiltà la parola d'ordine, anche se sotto sotto nella bassa padovana si sogna un campionato ai vertici con vista sui playoff ed anche qualcosa in più.



Probabile formazione Este (3-5-1-1): Yabre; Della Bernardina, Giacomazzi, Calgaro; Susanu, Caccin, Cavallini, Franzolin (Miccoli), Zanetti; Segalina; Rosso (Moraschi)

Lupi più affamati che mai

C'è tanta voglia di rivincita in casa Luparense. Dopo una stagione al dir poco tormentata, "culminata" con la salvezza ai playout, il patron Zarattini è andato sul sicuro affidando le chiavi della squadra al duo che ha fatto grande la scorsa stagione il Campodarsego: il ds Alberto Briaschi (al terzo ritorno a San Martino di Lupari) e mister Cristiano Masitto. Si riparte con le idee chiare e la voglia di tornare ad essere protagonisti al vertice.

In questo senso sia Briaschi, sia Masitto, sono due chiamate logicamente naturali se si vuole aspirare a restare nei piani alti del girone. Confermati Blesio, Graziano, Marino, Calì e Vetere, rispettivamente un esterno difensivo, due centrocampisti, un super bomber e un'ala, a San Martino di Lupari si è andati a fare la spesa nella vicina Campodarsego, con gli approdi di Bajic, Gerevini e Chajari (un ritorno per lui dopo il biennio 2020-2022) per rinforzare difesa e mediana.

Ovviamente, non mancano i grandi nomi alla corte di Zarattini. A San Martino sono approdati il Lukaku del girone C, Yves Gnago (anche lui di rientrato a San Martino dopo l'annata 22-23 con Zironelli in panchina), gli sguscianti interpreti offensivi Fasolo e Podestà, il fantasista Osorio, il box to box Pegoraro, l'ex talento della Fiorentina Lorenzo Chiti, il terzino destro Piccardi, oltre ad una manciata di giovani di ottime speranze come i portieri Passeri e Sperandio, entrambi 2005 pronti a fare il grande salto. Luparense favorità numero 1 del girone? Forse, anche se Treviso e Chievo, oltre al fiammeggiante mercato del Campodarsego, invitano a frenare gli entusiasmi e mantenere i piedi per terra. Dopo anni di sogni, anche al Casée si fa strada la voglia di tenere i piedi ben piantati per terra.

Probabile formazione, Luparense (4-4-2): Sperandio; Piccardi, Gerevini, Bajic, Blesio; Podestà, Marino, Graziano, Osorio; Calì, Gnago

Ripartenza il 24 luglio

L'ultima a tornare al lavoro, almeno tra le padovane del girone C, è il Campodarsego del presidente Pagin. La possibilità di prendere in gestione e modificare strutturalmente lo Stadio Gabbiano ha spinto il numero 1 biancorosso ad un mercato da botti d'artificio quasi quotidiani nel mese di giugno. Si sfrega le mani il deb Maurizio Bedin, reduce da ottime campagne con la Juniores nazionale biancorssa, pronto a dirigere una fuoriserie in quasi tutti i settori. In attesa di definire la questione portieri, con il giovanissimo Conti in odore di Padova e pro, In difesa sono arrivati due centrali di grande peso come Cuomo e Fabbian, il giovane 2004 Bonetto, mentre sulle fasce ecco Bokoko e Marrone. Anche in mezzo il nuovo ds Bergamaschi si è sbizzarito tra il rientro di Guitto e le acquisizioni di Langone, Omohonria, Rabbas, mentre in avanti ecco i botti con il ritorno dell'ex Padova Pasquato, oltre ai due super bomber Valenta e Moscatelli, garanzia di gol pesanti in questa categoria.