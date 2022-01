Serie D, girone C: rinviata la sfida tra Luparense e Ambrosiana

Come apparso sul sito ufficiale della Luparense FC, nella serata tra sabato e domenica, "a seguito di richiesta inoltrata dalla società Ambrosiana, il Dipartimento Interregionale LND – preso atto della documentazione allegata, tenuto conto del protocollo sanitario predisposto e dei provvedimenti provenienti dalle autorità sanitarie – ha disposto per cause di forza maggiore il rinvio a mercoledì 2 febbraio della gara Luparense – Ambrosiana, valida per la diciassettesima giornata del Campionato di serie D – Girone C”.

Per gli uomini di Zanini rientro in campo, sempre in casa al Casée di San Martino di Lupari, il 30 gennaio 2022 alle 14:30 contro il Caldiero Terme, impegnato oggi contro il Cjarlins Muzane in trasferta.