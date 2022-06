Serie D, girone C: i ripescaggi in Serie C, la situazione

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato la graduatoria definitiva per richiedere il ripescaggio in Serie C. Ecco la posizione di Luparense e Campodarsego, militanti nel girone C del campionato di Serie D.

GRADUATORIA FINALISTE PERDENTI

Cavese 2,18 * Lentigione 2,18 Poggibonsi 2,17 Union Clodiense 2,11 Torres 1,94 Francavilla 1,86 Casatese 1,68 Città di Varese 1,65 Sambenedettese 1,61 Ravenna 2,23 Sanremese 2,02 Adriese 1,94 Città di Acireale 1,91 Follonica Gavorrano 1,85 Legnano 1,73 ** Trastevere 1,73 Bitonto 1,71 Afragolese 1,70

GRADUATORIE PERDENTI SEMIFINALI

Team Nuova Florida 1,94 Lamezia Terme 1,91 Arezzo 1,88 * Arzachena 1,88 Brusaporto 1,78 Tolentino 1,74 Città di Fasano 1,73 Luparense 1,70 Casale 1,68 Città di Sant’Agata 1,66 Folgore Carattere 1,65 Campodarsego 1,64 ** Pianese 1,64 Vastese 1,55 Correggese 1,52 * Athletic Carpi 1,52 ** Nocerina 1,52 Bra 1,44

*Migliore posizione in classifica nel proprio girone

** Migliore posizione in classifica Coppa Discipilina