Serie D, girone C: i ripescaggi in Serie C, la situazione

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato la graduatoria definitiva per richiedere il ripescaggio in Serie C. Il Campodarsego, vincitrice dei playoff nel girone C, si trova in ultima posizione a livello di punteggio, ma conquista il bonus punteggio, che fa ben sperare per il futuro, legato alla valorizzazione dei giovani talenti, intitolato "Giovani D Valore". Nel girone C la società del presidente Pagin ha preceduto la Dolomiti Bellunesi e la Monte Prodeco, dimostrando come con i giovani si possa vincere e convincere. Di seguito la classifica:

Siracusa 2,38 Ravenna 2,06 L'Aquila 2 Nardò 1,91 Grosseto 1,85 Desenzano 1,81 Romana 1,79 Vado 1,71 Campodarsego 1,60 (1,50+ 0,10)