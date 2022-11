Serie D, girone C: tutti i risultati della 10°giornata

Girone C

Serie D Girone C

Ecco i risultati della decima giornata del campionato di Serie D girone C:



Adriese-Montecchio 2-1 37' pt Gomes De Pina (M), 29' st Feruglio (A), 35' st Maniero (A)

Campodarsego-Levico 3-1 5' pt rigore Masetti (L), 12' pt Cupani (C), 34' pt Buongiorno (C), 17' st Orlandi (C)

Cartigliano-Union Clodiense 1-2 34' pt Munaretto (U), 44' pt Di Gennaro (C), 18' st rig. Calabrese (U)

Dolomiti-Legnago 1-4 4' pt Zanetti (L), 4' st rigore Rocco (L), 10' st Arcopinto (D), 15' st Baradji (L), 29' st Baradji (L)

Este-Caldiero 1-2 29' pt Menato (E), 2' st Zerbato (C), 18' st Zerbato (C)

Mestre-Cjarlins 7-1 9' pt Di Maira (C), 12' pt Finazzi (M), 25' pt Cardellino (M), 29' pt Pizzul (M), 4' st Segalina (M), 12' st Segalina (M), 22' st Ortega (M), 44' st Varotto (M)

Torviscosa-Montebelluna 0-1 47' st rig. Fasan

Villafranca Veronese-Portogruaro 1-2 16' pt Lirussi (P), 16' st Cofini (P), 30' st Martone (V)

Virtus Bolzano-Luparense 3-2 11' pt autogol Maset (L), 32' pt Okoli (V), 35' pt Gnago (L), 44' pt Rubbo (L), 43' st Osorio (V)

Classifica: Union Clodiense 22, Campodarsego 19, Adriese 17, Caldiero 17, Luparense 16, Virtus Bolzano 16, Este 15, Mestre 14, Cartigliano 14, Portogruaro 13, Legnago 13, Levico 12, Villafranca 12, Cjarlins Muzane 10, Montecchio Maggiore 10, Dolomiti Bellunesi 10, Montebelluna 8, Torviscosa 6